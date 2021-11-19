Dünya Akılalmaz olay Ölüm döşeğindeki hastanın kredi kartını çaldı Çılgınlar gibi alışveriş yaptı
AVRUPA

Akılalmaz olay: Ölüm döşeğindeki hastanın kredi kartını çaldı! Çılgınlar gibi alışveriş yaptı

İngiltere'de bir hastanede yaşanan skandal gündeme bomba gibi düştü. Bir hemşire, çalıştığı hastanede ölüm döşeğindeki bir hastanın kredi kartını çaldı. Hemşire, kartla alışveriş yaparken suçüstü yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akılalmaz olay: Ölüm döşeğindeki hastanın kredi kartını çaldı! Çılgınlar gibi alışveriş yaptı
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İngiltere'de 40 yaşındaki Leanne Wallace adlı hemşire, çalıştığı hastanede bakımından sorumlu olduğu 84 yaşındaki Leslie Rushworth'ün kredi kartını odasında bulunan cüzdanından çaldı ve kartla binlerce poundluk alışveriş yaptı.

ÖZELLİKLE ONU SEÇTİ

Hemşirenin Leslie Rushworth'ü seçme sebebinin adamın zatürre ve anoreksiya gibi ağır hastalıkları olması ve hayatından çoktan umut kesilmiş olmasıydı.

Leanne Wallace, çaldığı kartla 900 poundluk kredi borcunu ödedi, 700 poundluk bir yatak satın aldı, evinin duvar kağıtlarını yeniledi ve birçok alışveriş sitesinden pervasızca harcamalarda bulundu.

  • Olaydan birkaç gün sonra başka bir hastaneye nakledilen talihsiz adam burada hayatını kaybetti.

OĞLU MESAJDAN ŞÜPHELENDİ

Leslie Rushworth'ün oğlu babasının telefonuna bankadan yollanan bir mesajdan şüphelendi. Talihsiz adamın banka hesabıyla ilgili bir dolandırıcılık yapılmış olabileceğini belirten mesajı başta spam mesaj sanan oğlu olayı araştırınca başlarına gelenleri anlamış oldu.

  • Satın alınan yatağın babasının hemşirelerinden birinin adresine teslim edileceğine dair faturaya ulaşan adam hemen şikayette bulundu.

Leanne Wallace, suçlamaları ilk önce reddetti ve durumunu anlattığı hastasının cömert davranarak yardım teklifinde bulunduğunu ve harcamaları bu şekilde yaptığını iddia etti.

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