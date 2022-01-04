Dünya Akılalmaz olay Uçak tuvaletinin çöpünde bebek bulundu
AFRİKA

Akılalmaz olay: Uçak tuvaletinin çöpünde bebek bulundu

Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta bir uçağın tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu. Uçakta doğum yaptığından şüphelenilen Madagaskarlı 20 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Akılalmaz olay: Uçak tuvaletinin çöpünde bebek bulundu
Minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Madagaskar'dan havalanan Doğu Afrika ülkesi Mauritius'un Sir Seewoosagur Ramgoolam Uluslararası Havalimanı'na inen Air Mauritius uçağında terk edilmiş bir bebek bulundu. Bebek, görevlilerin uçuş sonrası rutin kontrolleri sırasında kan lekeli tuvalet kağıtlarını görmeleri sonucunda bulundu.

  • Bulunan yeni doğan bebek tedavi için hastaneye kaldırılırken, yolcular da yetkililer tarafından sorgulandı.

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Anne gözaltına alındı

Çocuğun annesi olduğundan şüphelenilen ve başlangıçta çocuğun kendisine ait olduğunu inkar eden bir kadın ise, yapılan muayene sonucunda yeni doğum yaptığı anlaşılınca gözaltına alındı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Mauritius'a iki yıllık çalışma izniyle gelen Madagaskarlı kadın, taburcu olduktan sonra sorgulanacak ve yeni doğan bebeğini terk etmekle suçlanacak.

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