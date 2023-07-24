Aktivist Greta Thunberg İsveç'te 'polise itaatsizlik'ten hakim karşısına çıkacak

İsveç Savcılığı Sözcüsü Annika Collin ve savcılar tarafından yapılan açıklamada, Thunberg'in Malmö'deki bir protesto sırasında, polisin olay yerinden ayrılmaları noktasındaki ihtarlarına uymaması gerekçesiyle suçlandığı belirtildi.