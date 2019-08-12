Dünya Alçaksınız
ORTADOĞU

Alçaksınız

Dünyanın ve Müslüman devletlerin sessizliğinden cesaret alan İsrail işgal ve zulmün dozunu artırıyor, alçaklıkta sınır tanımıyor. İşgal güçleri Kurban Bayramı’nın ilk gününde Mescid’i Aksa’ya saldırdı. Plastik mermiler ve göz yaşartıcı gazla yapılan saldırıda 37 Filistinli yaralandı. İsrailli polisler yere düşen kadınları da tekmeledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail bayram sabahı Mescid-i Aksa’ya saldırdı.
İsrail bayram sabahı Mescid-i Aksa’ya saldırdı.

İşgalci İsrail’in, Filistinlilere uyguladığı zulüm bayram dinlemedi. İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif’in içinde müdahale etti.

NAMAZ GECİKMELİ KILINDI

On binlerce Müslüman, dün sabah Kurban Bayramı namazı için İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya akın etti. Fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi. Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken, yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.

BİRÇOK GÖZALTI VAR

Kudüs İslami Vakıflar yetkilileri, İsrail polisinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu ve aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Adnan El-Hüseyin’in de bulunduğu bazı Filistinlilerin yaralandığını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail polisinin birçok Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştığını ve kapılarını kapattığını kaydetti.

FANATİK YAHUDİLER AVLUYA GİRDİ

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle gerçekleştirdiği saldırıda 37 Filistinlinin yaralandığı, yaralılardan 14’ünün hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinin ardından fanatik Yahudileri gruplar halinde Harem-i Şerif’in avlularına almaya başladığını kaydetti. Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etti.

REKLAM

  • Heniyye’den uyarı
  • Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa’ya zarar verecek ya da İslami kimliğini değiştirecek olası bir adım konusunda uyarıda bulundu. Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, “Mescid-i Aksa’ya ve bölge sakini Filistinlilere zarar verecek olası bir adım ve Aksa’yı zaman ile mekan olarak bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz.” ifadesini kullandı. Bayram namazını Batı Şeria’nın Ramallah kentinde kılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Filistin halkının hiç kimsenin kendisini topraklarından çıkarmasına ve yerine başkalarının gelmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.

Gazze şehidini uğurladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında İsrail askerlerinin dün sabah açtığı ateş sonucu şehit edilen Mervan Halid Nasr (26) son yolculuğuna uğurlandı. Gazze’nin Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde, sınır çitine yaklaştığı iddiasıyla bu sabah İsrail askerleri tarafından ateş açılarak şehit edilen Nasr’ın naaşı, beldedeki Ömer Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

  • Sınırda namaz
  • Gazze’nin doğu sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin gerçekleştirildiği bölgede toplanan yüzlerce kişi, Filistin direniş gruplarının liderlerinin de bulunduğu kalabalıkla saf tuttu. Namaz elbiselerini giyen çocukların da ailelerinin yanında bayram namazına katıldığı görüldü.

Tam teçhizatlı İsrail askerleri Filistinli bir ailenin evini bastı
OYNAT 01:31
Tam teçhizatlı İsrail askerleri Filistinli bir ailenin evini bastı
İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmün ardı arkası kesilmiyor. Kurban Bayramı'nda İsrail askerleri, Filistinli bir ailenin evine tüm teçhizatlarıyla girdiği görüntüler böyle kaydedildi.

Yabancı ülkelerin işi değil

Yabancı ülkelerin işi değil

​Zarif, Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Sezon açılışını kaçıracak

Sezon açılışını kaçıracak

'Terim neden acilen ameliyata alındı?' sorusu da yanıt buldu.
Zam konusunda anlaştılar

Zam konusunda anlaştılar

Hükümet ile Türk-İş tarafları bir araya geldi.
Yangın<br>kontrol altına alındı

Yangın
kontrol altına alındı

3 ev yandı, 15 vatandaş dumandan etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.
ABD'li askerler Türkiye'de

ABD'li askerler Türkiye'de

Ortak Harekat Merkezi için ilk askeri heyet geldi.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem

​AFAD, deprem merkezinin Lice olduğunu duyurdu.
Çatlak büyüyor

Çatlak büyüyor

İki ülke arasındaki güvenli ticaret ortaklığı bitiyor.
Cami saldırganı<br>mahkemede

Cami saldırganı
mahkemede

​Norveçli Manshaus, "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanacak.
Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Ayrılık kampanyası içine girenlere net mesaj.
Kuseyri ve İpek<br>ByLock arkadaşı

Kuseyri ve İpek
ByLock arkadaşı

'Dinden uzak' algısı için başörtülü avukat çalıştırmamış.
B planımız hazır

B planımız hazır

Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
100 milyon <br>euro katkısı olacak

100 milyon
euro katkısı olacak

50 binden fazla İngiliz taraftar kente gelecek.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

Yıllık izinle ilgili karar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Besiciler bekleyişte

Besiciler bekleyişte

Bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

Tecrübeli teknik adam Floransa dönüşünde hastaneye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.