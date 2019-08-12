Alçaksınız

İşgalci İsrail’in, Filistinlilere uyguladığı zulüm bayram dinlemedi. İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif’in içinde müdahale etti.

NAMAZ GECİKMELİ KILINDI

On binlerce Müslüman, dün sabah Kurban Bayramı namazı için İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya akın etti. Fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi. Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken, yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.

BİRÇOK GÖZALTI VAR

Kudüs İslami Vakıflar yetkilileri, İsrail polisinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu ve aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Adnan El-Hüseyin’in de bulunduğu bazı Filistinlilerin yaralandığını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail polisinin birçok Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştığını ve kapılarını kapattığını kaydetti.

FANATİK YAHUDİLER AVLUYA GİRDİ

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle gerçekleştirdiği saldırıda 37 Filistinlinin yaralandığı, yaralılardan 14’ünün hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinin ardından fanatik Yahudileri gruplar halinde Harem-i Şerif’in avlularına almaya başladığını kaydetti. Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etti.

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Heniyye’den uyarı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa’ya zarar verecek ya da İslami kimliğini değiştirecek olası bir adım konusunda uyarıda bulundu. Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, “Mescid-i Aksa’ya ve bölge sakini Filistinlilere zarar verecek olası bir adım ve Aksa’yı zaman ile mekan olarak bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz.” ifadesini kullandı. Bayram namazını Batı Şeria’nın Ramallah kentinde kılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Filistin halkının hiç kimsenin kendisini topraklarından çıkarmasına ve yerine başkalarının gelmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.

Gazze şehidini uğurladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında İsrail askerlerinin dün sabah açtığı ateş sonucu şehit edilen Mervan Halid Nasr (26) son yolculuğuna uğurlandı. Gazze’nin Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde, sınır çitine yaklaştığı iddiasıyla bu sabah İsrail askerleri tarafından ateş açılarak şehit edilen Nasr’ın naaşı, beldedeki Ömer Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sınırda namaz



Gazze’nin doğu sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin gerçekleştirildiği bölgede toplanan yüzlerce kişi, Filistin direniş gruplarının liderlerinin de bulunduğu kalabalıkla saf tuttu. Namaz elbiselerini giyen çocukların da ailelerinin yanında bayram namazına katıldığı görüldü.