Aliyev: Azerbaycan'ı stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak

"Bugün dünyanın farklı yerlerinde farklı trendler gözlemleniyor, 'yeni değerler' ortaya çıkıyor. Biz ise geleceğimizi geleneksel değerlere bağlı kalarak çok güçlü milli ve manevi temel üzerine inşa ediyoruz. Genç neslin böyle yetiştirilmesi gerekiyor, biz de genç nesli böyle yetiştiriyoruz. Genç nesil milli ve manevi değerlere bağlı olmalı, edebiyatına, müziğine, sanatına bağlı olmalıdır. Biz dağ üstüne dağ koyan gençler yetiştirdik. Öyle bir nesil yetiştirdik ki onlar uzun yıllar işgal altında kalan topraklarımızı kurtardı."