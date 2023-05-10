Aliyev: Azerbaycan'ı stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak

İlham Aliyev, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da ulusa seslendi.
Aliyev, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'dan ulusa seslendi.
Haydar Aliyev'in Azerbaycan'da saygı ve minnetle hatırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusal liderin hayatı ve çalışmalarından, Azerbaycan için yaptıklarından bahsetti.
Gördükleri tüm işlerin ve başarıların temelinde milli ve manevi değerlere bağlılığın olduğuna vurgu yapan Aliyev, şunları söyledi: