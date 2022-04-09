Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Aliyev duyurdu Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
ASYA

Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları beş ilkenin Erivan yönetimi tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
Paşinyan - Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a sundukları 5 ilkeden bahsettiği belirtildi.

"ERMENİSTAN BU İLKELERİ KABUL ETTİ"

Açıklamada, Aliyev'in, Putin'e, "Ermenistan'ın bu ilkeleri kabul ettiğini" söylediği kaydedildi.

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a, "devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması", "devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi", "birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak", "sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması" ve "ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği" maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz
GÜNDEM
Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz
Dolmabahçede maç başladı

Dolmabahçe'de maç başladı

​Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarınıza güzide şehirden konuk olunuyor.
Antepte kritik maç

Antep'te kritik maç

​Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

​Büyükşehir , binlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da şiddetli deprem

AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

​Trafik kazaları en aza indirilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.