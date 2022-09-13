Dünya Aliyev Ermenistanın provokasyonu sonrası kuvvet komutanlarını topladı
ASYA

Aliyev Ermenistan'ın provokasyonu sonrası kuvvet komutanlarını topladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetler komutanları ile düzenlediği toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği değerlendirdi.

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Aliyev Ermenistanın provokasyonu sonrası kuvvet komutanlarını topladı
İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in, Ermenistan'ın iki ülke arasındaki sınırda neden olduğu provokasyonlara ilişkin silahlı kuvvetler komutanları ile toplantı yaptığını açıkladı.

Toplantıda, Aliyev’e sınırdaki durumla ilgili raporlar sunulduğu, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin devlet sınırında yaptığı provokasyonların önlendiği ve gereken tüm görevlerin yerine getirildiği belirtildi.

Kontrol altında tutulduğu belirtildi

Yaşanan gerilimin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ait olduğuna dikkat çekilerek, sınır boyunca operasyonel durumun Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Komuta kademesi hazır bulundu

Öte yandan, İHA'ya göre toplantıda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerem Veliyev ve Azerbaycan Devlet Sınır Güvenliği Hizmeti Başkanı Elçin Guliyev de hazır bulundu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına SİHA'lar ve top atışlarıyla karşılık verirken, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
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