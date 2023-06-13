Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Azerbaycan'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından satır başlıkları:
"Bütün elde edilmiş başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor.
Türkiye'nin seçimi kazanması Azerbaycan halkını çok mutlu etti.
2 gün sonra Şuşa Beyannamesi'nin 2. yıldönümü olacak.
Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır, Türkiye ve Azerbaycan bu beyanname ile resmen müttefik olmuştur.
Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türkiye'ye 2. Karabağ Savaşı'nda bize gösterdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bugün gelecek işbirliği programımızı müzakere ettik. Türkiye ve Azerbaycan dış politikadaki ortak faaliyeti bölge için de önemlidir.
Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir
Bu yıl 16 askeri tatbikat yapılacak, 6'sı yapıldı.
2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan ordusunun Türkiye modeline göre gelişeceğini söylemiştim, süreç ilerliyor bunun için Türkiye'ye teşekkür ederim.
Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız.
Ayrıntılar geliyor...
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21 dakika önce