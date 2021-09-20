Dünya Aliyevden Putine seçim için tebrik Perm için taziye mesajı
ASYA

Aliyev'den Putin'e seçim için tebrik Perm için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, partisi seçimlerde zafer elde eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tebrik telefonu açtı. Aliyev, Perm şehrinde üniversiteye düzenlenen saldırı ve hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledi. İkili, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda stratejik ortaklığa dayalı olarak başarılı bir şekilde geliştiğini vurguladı.

Haber Merkezi İHA
Aliyevden Putine seçim için tebrik Perm için taziye mesajı
Aliyev - Putin

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü belirtildi.

Seçim için tebrik, Perm için taziye mesajı

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in görüşmede iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin Duma seçimlerinde kazandığı seçim zaferi dolayısıyla Putin’i tebrik ettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca Putin’e Perm şehrinde yaşanan olayda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Putin’in ise Aliyev’e taziyesi nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

İlişkiler başarılı bir şekilde gelişti

Görüşmede, iki liderin Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda stratejik ortaklığa dayalı olarak başarılı bir şekilde geliştiğini vurguladığı aktarıldı.

İki ülke arasındaki işbirliği ile ilgili konuların da ele alındığı görüşmede, yeni seçilen Rus Parlamentosu ile Azerbaycan Milli Meclisi arasındaki geleneksel dostluk ve işbirliğinin devam edeceği ifade edildi.

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