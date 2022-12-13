Dünya Alman Bild gazetesi terör örgütü PKKnın sözde yöneticisinin röportajını kadın yaşam özgürlük başlığıyla servis etti
AVRUPA

Alman Bild gazetesi terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisinin röportajını 'kadın yaşam özgürlük' başlığıyla servis etti

Alman Bild gazetesi, PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Nesrin Abdullah ile röportaj yaptı. Terör örgütü PKK'ya yönelik haberi "kadın, yaşam, özgürlük" başlığıyla servis eden Alman gazetesi, teröristin Türkiye'nin sivilleri hedef aldığına yönelik gerçek dışı iddialarına yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman Bild gazetesi terör örgütü PKKnın sözde yöneticisinin röportajını kadın yaşam özgürlük başlığıyla servis etti
Alman Bild gazetesi, PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Nesrin Abdullah ile röportaj yaptı.

Türkiye aleyhinde yaptığı haberlerle bilinen Alman Bild gazetesi, PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Nesrin Abdullah ile röportaj yaptı. Terör örgütü PKK'ya yönelik haberi "kadın, yaşam, özgürlük" başlığıyla servis eden Alman gazetesi, teröristin ağzından 'Türkiye'de bağımsız PKK devleti' propagandası yaptı.

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PKK'nın sözde yöneticisi Nesrin Abdullah, TSK'nın sivilleri hedef aldığını iddia ederek operasyonlarına ilişkin şunları söyledi:

"20 Kasım gecesinden bu yana ağırlıklı olarak sivil alanlara, sivil altyapıya ve okullara yönelik Türk saldırıları oluyor. Saldırılar devam ediyor ve ağır silahlar kullanıldı. Bazı yerlerde kara kuvvetleriyle ilerleme girişimleri oldu"

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