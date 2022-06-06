Alman Bild gazetesinden ateşkes iddiası: Putin yakında savaşı bitirecek
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı harekat tüm şiddetiyle devam ederken Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Bild gazetesinde yer alan haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda ateşkes önereceği öne sürüldü. Haberde görüşlerine yer verilen Amerikalı tarihçi Phillips O'Brien, "Donbas'ı alıp, ateşkes önerecekler. Savaşı bitirmeye ve bazı yaptırımlardan kurtulmaya çalışacaklar." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan Ukrayna Savaşı dördüncü ayına girdi. 24 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalar ülkenin doğusunda yoğunlaştı.
Şiddetli çatışmaların sürdüğü ülkede bir Rus generalin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. 29. Kombine Silah Ordusu'nun başındaki isim olan Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğü açıklandı. Kutuzov'un ölümü sonrası Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısı 11'e yükseldi.
ALMAN BASINI: RUS GÜÇLERİ ÇOK SAYIDA SAVAŞ MALZEMESİ KAYBETTİ
Ukrayna, kanlı çarpışmalara sahne olan savaşta direnmeye devam ederken Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Bild gazetesinde "Askeri tarihçiler emin: Putin yakında ateşkes önerecek" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde görüşlerine yer verilen Amerikalı tarihçi Phillips O'Brien, Rus güçlerinin çok sayıda savaş malzemesi kaybı yaşadığını söyleyerek, "Hızlı ilerleme fırsatına sahip değiller." diye konuştu.
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Haberde Rusların, savunma hatlarında "delik açmayı başarsalar bile", bundan yeterli zemini kazanamayacakları görüşü paylaşıldı.
"DONBAS'I ALIP ATEŞKES ÖNERECEKLER"
O'Brien, "Moskova, Donbas'tan mümkün olduğu kadar fazlasını almak ve ardından bir zafer ilan etmek istiyor. Donbas'ı alıp, ateşkes önerecekler. Savaşı bitirmeye ve bazı yaptırımlardan kurtulmaya çalışacaklar." dedi.