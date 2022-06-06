Dünya Alman Bild gazetesinden ateşkes iddiası Putin yakında savaşı bitirecek
AVRUPA

Alman Bild gazetesinden ateşkes iddiası: Putin yakında savaşı bitirecek

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı harekat tüm şiddetiyle devam ederken Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Bild gazetesinde yer alan haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda ateşkes önereceği öne sürüldü. Haberde görüşlerine yer verilen Amerikalı tarihçi Phillips O'Brien, "Donbas'ı alıp, ateşkes önerecekler. Savaşı bitirmeye ve bazı yaptırımlardan kurtulmaya çalışacaklar." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman Bild gazetesinden ateşkes iddiası: Putin yakında savaşı bitirecek
Foto/arşiv

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan Ukrayna Savaşı dördüncü ayına girdi. 24 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalar ülkenin doğusunda yoğunlaştı.

Şiddetli çatışmaların sürdüğü ülkede bir Rus generalin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. 29. Kombine Silah Ordusu'nun başındaki isim olan Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğü açıklandı. Kutuzov'un ölümü sonrası Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısı 11'e yükseldi.

ALMAN BASINI: RUS GÜÇLERİ ÇOK SAYIDA SAVAŞ MALZEMESİ KAYBETTİ

Ukrayna, kanlı çarpışmalara sahne olan savaşta direnmeye devam ederken Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Bild gazetesinde "Askeri tarihçiler emin: Putin yakında ateşkes önerecek" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde görüşlerine yer verilen Amerikalı tarihçi Phillips O'Brien, Rus güçlerinin çok sayıda savaş malzemesi kaybı yaşadığını söyleyerek, "Hızlı ilerleme fırsatına sahip değiller." diye konuştu.

Haberde Rusların, savunma hatlarında "delik açmayı başarsalar bile", bundan yeterli zemini kazanamayacakları görüşü paylaşıldı.

"DONBAS'I ALIP ATEŞKES ÖNERECEKLER"

O'Brien, "Moskova, Donbas'tan mümkün olduğu kadar fazlasını almak ve ardından bir zafer ilan etmek istiyor. Donbas'ı alıp, ateşkes önerecekler. Savaşı bitirmeye ve bazı yaptırımlardan kurtulmaya çalışacaklar." dedi.

Putin'i yıkan bir ölüm daha: Ukrayna fotoğraflarını yayınladı
FOTOĞRAF 15
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda devam ediyor.
Title
Donbas'ın kontrolü için kanlı çarpışmalara sahne olan savaş bir Rus generalin daha hayatına mal oldu.
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29. Kombine Silah Ordusu'nun başındaki isim olan Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğü açıklandı.
Title
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kutuzov'un ölümü sonrası Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısı 11'e yükseldi.
Title
Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınladı.
Title
Görüntülerdeki cansız bedenin Rus generale ait olduğu iddia edildi,
Title
Rusya'dan ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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Rusya devlet televizyonu muhabiri Alexander Sladkov, Doğu Ukrayna'da bir Rus generalin öldürüldüğünü söyledi.
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Sladkov tarafından Telegram mesajlaşma uygulamasında yayınlanan raporda, Tümgeneral Roman Kutuzov'un tam olarak ne zaman ve nerede öldürüldüğü belirtilmedi.
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Rus generalin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ABD tarafından konumunun belirlendiği ve Ukrayna ordusunun bu bilgi üzerine konumu ateş altına aldığı öne sürüldü.
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Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.
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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.
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Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.
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Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.
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Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.
Putin'i yıkan bir ölüm daha: Ukrayna fotoğraflarını yayınladı
Ukrayna Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldüğünü yayınladığı fotoğrafla dünyaya duyurdu. Görüntülerdeki cansız bedenin Rus generale ait olduğu iddia edilirken, Rusya'dan ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Rus generalin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ABD tarafından konumunun belirlendiği ve Ukrayna ordusunun bu bilgi üzerine konumu ateş altına aldığı öne sürüldü. Kutuzov'un ölümü sonrası Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısı 11'e yükseldi.


Rusya Ukrayna’ya karşı ABD desteğiyle savaşıyor
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