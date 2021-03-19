Alman Büyükelçi Schulz'dan Türkiye’nin mülteci politikasına övgü

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz beraberindeki heyet ile birlikte AB fonlarından yaptırılan yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

"Türkiye'ye teşekkür ederim"

Alman Büyükelçi, Türkiye’nin 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Kilis’te 110 bin Suriyeli nüfusu yaşıyor. Almanya adına hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de Kilis halkına sıcak hoşgörüyle bu insanları kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin mülteciler için önemli işler yaptığını belirten Schulz, "Kilis nüfusunun iki misli arttığını da biliyorum. Bu durum haliyle alt yapının ve belediye hizmetlerinin o şekilde artması demektir. Belediyeciliğin yanı sıra bütün alt yapının, özellikle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu salgın döneminde böyle bir mükemmel bir tesisin yapılması önemlidir” şeklinde konuştu.

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