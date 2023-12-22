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Dünya

Almanlardan İsrail'i sarsacak itiraf: Hamas'ı yenmek hayal

Alman Der Spiegel dergisi terör devleti İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefinin imkansız olduğunu yazdı. Hamas'ın Filistin halkına kök saldığı belirtilerek, "Bu süreç, onlarca yıl sürer" denildi.

14:22 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 14:35 - 22/12/2023 Cuma
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7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm kusan ve 20 binden fazla sivili şehit eden İsrail Gazze'de umduğunu bulamadı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koltuğunu terk etmesi konusunda baskılarla karşı karşıya kaldı.


ABD basınından Bloomberg, Hamas'ın ucuz maliyetli insansız hava araçlarının İsrail'i geride bıraktığını yazmış,
"Kısıtlı bütçeyle İsrail'i alt ettiler"
yorumunda bulunmuştu.


"İsrail Hamas'ı yenebilir mi?"


Bu kez Almanya merkezli Der Spiegel dergisi, "Hamas yenilebilir mi?" sorusunu yönelttiği sayısında, bu fikrin gerçekli olmadığını belirtti.


Hamas'ın yok edilemeyeceğinin ortaya çıktığı ve İsrail saldırılarının söz konusu Filistinli grubu daha da güçlendirdiğine dikkat çekildi.


Filistin halkının Hamas'a desteğine işaret edilen analizde, Hamas'ın ortadan kaldırılması senaryosunun imkansız olduğu vurgulandı.


"Ortadan kaldırma fikri gerçekçi değil"


Konuyla ilgili bir uzmanın görüşlerine yer verilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:


İsrail'in Hamas'ı yenme ya da ortadan kaldırma fikri gerçekçi değil. (Olsa bile) Bu hareketin ideolojisi, başka bir hareketle ortaya çıkar.


"Topluma kök saldılar"


İsmi açıklanmayan İsrailli bir askeri analist, görüşlerini dile getirdi:


Hamas, yalnızca bir 'örgüt' değil, aynı zamanda topluma kök salmış, fikirleri zihinlerde ve kalplerde yer edinmiş bir güçtür. Bu süreç, onlarca yıl sürer.


"Stratejik açıdan güçlendi"


Söz konusu Alman dergisi, Hamas'ın İsrail saldırıları nedeniyle askeri olarak zayıflamış olsa bile, stratejik açıdan daha güçlü hale geldiğinin altını çizdi.


Öte yandan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ı 180 saat sorguladığını söyleyen İsrail iç istihbarat teşkilatının eski başkanı Michael Kobe, Sinvar'ın "çok zeki" olduğunu ve birkaç ay içinde İbranice öğrendiğini dile getirdi.



#Hamas
#Almanya
#İsrail
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