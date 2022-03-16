Dünya Alman EON şirketi, Gazpromdan gaz alımını durdurdu
AVRUPA

Alman E.ON şirketi, Gazprom'dan gaz alımını durdurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde 21'inci gününe girilirken, yaptırımlar devam ediyor. Son olarak Alman enerji şirketi E.ON, Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz alımını durdurduğunu açıkladı.

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Alman E.ON şirketi, Gazpromdan gaz alımını durdurdu
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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 6’ncı turunun bugün yapılacak. İşgale dünyadan tepkiler sürerken, yaptırımlar da devam ediyor. Son olarak Alman enerji şirketi E.ON, Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz alımını durdurduğunu açıkladı.


E.ON İcra Direktörü Leonard Birnbaum, "E.ON, özel sektör ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için geniş bir satın alma portföyüne sahip. Gazımızı Avrupa'daki toptan satış piyasalarından alıyoruz. E.ON'un doğrudan üreticilerle uzun vadeli tedarik sözleşmeleri bulunmuyor.

'Kapasite alımına son verdik'

Ancak portföyümüzdeki az miktardaki doğalgaz Gazprom'un Avrupa'daki ticaret şirketlerinden satın alındı. Ukrayna'daki olaylar nedeniyle bu şirketlerden yeni kapasite alımına son verdik" ifadelerini kullandı.

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