Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Alman filozof Habermastan geri adım BAEnin ödülünü almayacak
AVRUPA

Alman filozof Habermas'tan geri adım: BAE'nin ödülünü almayacak

Alman filozof ve sosyolog Jürgen Habermas, gelen tepkiler üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyeceğini açıkladı. "Yılın Kültürel Kişiliği" ödülüne layık görülen Habermas, daha önce ödülü alacağını söylemişti.

Haber Merkezi AA
Alman filozof Habermastan geri adım: BAEnin ödülünü almayacak
Jürgen Habermas

Almanya'nın tanınmış filozoflarından Jürgen Habermas, Birleşik Arap Emirlikleri’nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü almayacağını açıkladı.

TEPKİLER SONRASI GERİ ADIM

Daha önce ödülü kabul edeceğini dile getiren ancak Alman medyasından gelen tepkiler sonrası geri adım atan Habermas, bu kez ödülü kabul etmeyeceğini ifade etti.

"YANLIŞ BİR KARARDI DÜZELTİYORUM"

Habermas Spiegel dergisine gönderdiği açıklamada, "Bu yılki Şeyh Zayed Kitap Ödülü’nü kabul edeceğimi açıklamıştım. Bu yanlış bir karardı, burada kararımı düzeltiyorum. Bu ödülü veren kuruluşla oradaki mevcut siyasi sistemin çok yakın ilişkileri olduğu konusunda net bir düşünceye sahip olmamıştım” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL 225 BİN EURO DEĞERİNDE

Jürgen Habermas "Yılın Kültürel Kişiliği" ödülüne layık görülmüştü. 225 bin euro değerindeki ödülün 23 Mayıs'ta Abu Dabi'de verilmesi planlanıyordu.

Almanya'da Netanyahu'yu çizen karikatürist kovuldu
DÜNYA
Almanya'da Netanyahu'yu çizen karikatürist kovuldu
Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.