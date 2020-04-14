Dünya Alman ırkçılığı Yunus Emre Enstitüsü Müdürü tehdit edildi, polis ilgisiz davrandı
AVRUPA

Alman ırkçılığı: Yunus Emre Enstitüsü Müdürü tehdit edildi, polis ilgisiz davrandı

Berlin’deki Yunus Emre Ensitüsü’nün Müdürü Feyzullah Bahçi, aşırı sağcılar tarafından tehdit edildi. Aracının camına ırkçı içerikli bir yazı bırakıldığını anlatan Bahçi, polise gittiğinde olayı basite alıp ilgisiz davranmalarından şikayet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Feyzullah Bahçi
Feyzullah Bahçi

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Yunus Emre Ensitüsünün Müdürü Feyzullah Bahçi, aşırı sağcılar tarafından tehdit edildi. Berlin’de iki yıldır görev yapan Feyzullah Bahçi, aracın camına ırkçı içerikli bir yazı bırakıldığını anlattı. Bahçi önceki gün alışverişe gitmek amacıyla aracına binmek istediğinde aracının sileceğinde bir kağıt gördüğünü belirterek, “Kağıdı alınca bir de baktım bir tehdit yazısı. Aracın diğer taraflarına baktığımda boydan boya ve camların dahi çizildiğini fark ettim”dedi.

BAHÇİ’YE ÜÇÜNCÜ SALDIRI

  • Bahçi, polisi arayarak bilgilendirdiğini ancak polis memurunun kimseyi gönderemeyeceklerini, şikayeti internet üzerinden yapmasını istediğini belirterek, şöyle devam etti: “Aracımın üçüncü kez çizildiğini ve bu sefer üstüne tehdit yazısı aldığımı söylememe rağmen yapabilecekleri bir şey olmadığını ilettiler. Ardından online olarak ilgili yerden şikayetimi yaptıktan sonra tehdit yazısını şeffaf bir dosyaya koyup yakın polis karakoluna gittim. Form doldurduktan sonra polis memuru gidebileceğimi iletti. Elimdeki tehdit mektubuna ve çizilen araca bakmak isteyip istemeyeceğini sorunca gerek olmadığını söyledi. Bir hafta sonra birisi benimle ilgileneceğini iletti. Şu anda ailemin güvenliği için endişe etmeme rağmen sanki bir şey olmamışgibi eve gitmemi söylüyorsunuz deyince ‘Burası Berlin, her gün yüzlerce araç çiziliyor’ diye cevap verdi.” Karakoldaki görevli polislerin ilgisizliğinden ve olayı basite almalarından yakınan Bahçi konunun takipçisi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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