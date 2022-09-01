Dünya Alman makine üretimi sektöründe yüzde iki düşüş bekleniyor
AVRUPA

Alman makine üretimi sektöründe yüzde iki düşüş bekleniyor

Alman Mühendisler Derneği sektörde genel siparişlerin temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14, ülke dışından siparişlerin yüzde 12 azaldığını duyururken yurt içi siparişler ise yüzde 17 düştü.

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Haber Merkezi AA
Alman makine üretimi sektöründe yüzde iki düşüş bekleniyor
Almanya makine üretimi.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya’nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde birlik artış, gelecek yıl (2023) için ise ikilik düşüş beklendiğini bildirdi.

VDMA tarafından makine mühendisliği sektöründeki gelişmelere ilişkin yıllık değerlendirmelerde bulunuldu.

Dernek, sektörde genel siparişlerin temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14, ülke dışından siparişlerin de yüzde 12 azaldığını duyurdu. Yurt içi siparişler ise yüzde 17 düştü.

VDMA’ye göre, Çin ekonomisinde önemli ölçüde zayıf büyüme, Rusya- Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon oranları ve bunun sonucunda merkez bankalarının enflasyonu frenleme manevraları, şirketlerin yatırımlarını kısıtlıyor.

VDMA Başekonomisti Ralph Wiechers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Jeopolitik ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında yatırım ortamının dünya çapında bulutlu olması şaşırtıcı değil." ifadesini kullandı.

Wiechers, Almanya’nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde birlik artış, gelecek yıl için de yüzde iki düşüş beklendiğini belirterek, “Rüzgar, dünya ekonomisine karşı ve dolayısıyla makine ve tesis mühendisliğine doğru esiyor.” ifadelerini kullandı.

Almanya ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının neredeyse tamamen kaldırılmasının hane halkı tüketimini etkilemesi ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 genişlemişti.

Doğal gaz krizinin şirketler ve tüketiciler üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi muhtemel olduğundan, birçok analist Alman ekonomisinde sonbahar ve kış aylarında resesyon öngörüyor.

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