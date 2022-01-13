Dünya Alman medyası TOGGu övdü Türkler büyük düşünüyor
AVRUPA

Alman medyası TOGG'u övdü: Türkler büyük düşünüyor

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG yapılan paylaşımlarla dikkat çekerken dünya basınında da kendini göstermeye devam ediyor. Alman medyası Focus’da TOGG’a yönelik övgü dolu bir yazı yayımlandı. Yazıda TOGG'un yeni bir çağın simgesi olduğu vurgulandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil endüstrisi için çaba sarf ettiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman medyası TOGGu övdü: Türkler büyük düşünüyor
TOGG.

Saffet Özdemir

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. Dünya basınında yankı uyandıran yerli otomobil Alman medyasının da gündemine taşındı.

Alman medyası TOGG’a yönelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

TOGG yükselişe geçti

“Mehmet Gürcan Karakaş, Avrupa otomotiv dünyasını TOGG ile zenginleştirmek istiyor. Eski Bosch yöneticisi, Türk otomobil üreticisinin elektrikli arabalarını ağa bağlı bir dünyada akıllı cihazlar olarak görüyor. Elbette TOGG , sahne galasıyla Münihte’ki Uluslararası Motor Show'a gidebilir veya memleketi İstanbul'daki büyük bir etkinlikte kendisini halka sunabilirdi. Ancak ilk Türk otomobil üreticisi daha fazlasını istedi ve 2022'de Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda büyük bir yükseliş yaşandı. Sürmekte olan pandemi bile Türklerin kendilerini gösterme planlarından ve geliştirdikleri "Gelişmiş Akıllı Mobilite Ekosisteminden" alıkoymadı”.

TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi.
TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi.

Erdoğan yerli otomobil endüstrisi istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

“Togg, kulağa Apple veya Samsung'un en son teknoloji ürünü aksesuarı gibi gelen şey yeni bir çağı simgeliyor. Onlarca yıldır otomobiller, ticari araçlar, otobüsler ve kamyonlar Türkiye'de üretiliyor ancak yalnızca yabancı üreticiler tarafından. Bu durum sadece otomobil meraklısı ünlüleri değil, yıllardır yerli otomobil endüstrisini kendi markasıyla taçlandırmak için her şeyi yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da rahatsız etti”.

Hedef 2030

"TOGG, 2030 yılına kadar beş farklı segmentte toplam bir milyon araç üretmek istiyor; Ancak başlangıç her zamankinden daha zor, çünkü Türkiye’nin şimdiye kadar elektrikli otomobillerle hiçbir ilgisi yok ve özellikle Alman premium üreticilerinin Boğaz'da mükemmel bir itibarı var, bu da otomobil dünyasındaki yeni oyuncular için işleri zorlaştırıyor. TOGG, bunu sağlam teknoloji ve bol miktarda yerel vatanseverlikle yumuşatmak istiyor.

Neredeyse tüm yeni otomobil markaları gibi, TOGG da klasik otomobil bayilerinden vazgeçmek istiyor. Dağıtım internet üzerinden yapılırken, marka mağazalarının imaj ve bilinirliği sağlaması gerekiyor. Uzun vadede TOGG, parasını eksiksiz bir ekosistemde kazanmak istiyor ve şimdiden çok sayıda işbirliği ortağını bünyesine kattı. 2030'lara bakıldığında, proje işe yararsa, araba büyük olasılıkla bir sona ulaşmak için bir araç haline gelecek".

Yerli otomobil TOGG'dan CES 2022 paylaşımı: Yeni model mi?
EKONOMİ
Yerli otomobil TOGG'dan CES 2022 paylaşımı: Yeni model mi?

Togg paylaştı: ABD'de tanıtılan Togg'un yeni Sedan modeli göz kamaştırdı
OYNAT 00:50
Togg paylaştı: ABD'de tanıtılan Togg'un yeni Sedan modeli göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. İlk kez görücüye çıkan otomobili, Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, İngilizce yaptığı sunumla dünyaya tanıttı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yen Sedan modeline ait görüntüler yer alırken, 'Togg'un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?' ifadeleri kullanıldı.

TOGG Sedan CES 2022'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
FOTOĞRAF 12
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2019 yılında Türkiye lansmanını gerçekleştiren TOGG, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022 fuarında kendini dünyaya tanıttı. Karakteristik tasarımı ve son teknoloji özellikleri ile çok konuşulan TOGG C-SEDAN tanıtımı yapıldığı andan itibaren büyük beğeni topladı. İşte çok konuşulan yeni TOGG C-SEDAN'ın özellikleri...<br>
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TOGG C-SEDAN yeni konsept tasarım modelinde öne çıkan özelliklerin başında arka koltuk ayarlama düğmeleri ve otomatik açılır kapanır kapılar geliyor.
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Göze çarpan detaylardan biri de arka koltukta oturan yolcuların otomobile iniş ve binişlerini kolaylaştırıyor.
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Motor gücü 160 KW 320KW olan ve tam depo 300 km 500 km menzile sahip olan TOGG C-SEDAN konsept tasarım modelinin tavan bölgesinde güneş paneli bulunuyor.
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TOGG'un karakteristik özelliklerinden olan Türk bıyığı detayı bu modelde de mevcut. Lale motiflerinin bulunduğu ön panjur kısmında ise led aydınlatmalar mevcut. Son olarak daha önce geleneksel aynaya geçildiği haberini duymamıza rağmen aynalarda yeniden kameralar kullanılmış.
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TOGG C-SEDAN konsept tasarım aracında, otomobilin çevre kontrolünü kendi kendine sağladığı, hızlanma ve frenleme gibi işleri otomatik olarak yaptığı seviye 3 otonom sürüş özelliği mevut.
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Şoför kokpitinin sağ kısmında bulunan bölgede aracın kapısının tam otonom aç-kapa düğmeleri mevcut.
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TOGG C-SEDAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ<br><br>Motor160 KW 320 KW<br>Beygir gücü215 430
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0-100 hızlanma 7.6 sn 4.8 sn<br>Menzil: 300km 500 km
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Otonom sürüş: 3. seviye<br><br>Aks açıklığı: 2890mm
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Euro NCAP: 5 yıldız hedefleniyor<br><br>Motor seçenekleri: Arkadan çekiş Dört çeker
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Batarya seçenekleri: 2 Paket<br><br>Şarj: Rapid şarj teknolojisi<br>30 dakika altında tam dolum
TOGG Sedan CES 2022'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
2019 yılında Türkiye lansmanını gerçekleştiren TOGG, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022 fuarında kendini dünyaya tanıttı. Karakteristik tasarımı ve son teknoloji özellikleri ile çok konuşulan TOGG C-SEDAN tanıtımı yapıldığı andan itibaren büyük beğeni topladı. İşte çok konuşulan yeni TOGG C-SEDAN'ın özellikleri...

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