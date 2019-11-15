Dünya Alman Medyası Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriyeye gitti
AVRUPA

Alman Medyası: Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriye’ye gitti

7 Alman uyruklu DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edilerek Almanya’ya gönderilmesi üzerine Alman medyasında yer alan haberde, "Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriye’ye gitti. Bunlar bizim suçlularımız. Bu durumun üstesinden gelmek bizim kurumlarımızın, mahkemelerimizin ve hukuk devletimizin işi" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'li teröristi Yunanistan da kabul etmemişti.
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'li teröristi Yunanistan da kabul etmemişti.

Türkiye kararlı adımlarla DEAŞ’lı teröristleri bir bir sınır dışı ediyor. Batı süreç hakkında üç maymunu oynamaya devam ederken, Alman medyasından özeleştiri geldi.

7 Alman uyruklu DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edilerek Almanya’ya gönderilmesi üzerine Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan bir haberde, “Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriye’ye gitti. Bunlar bizim suçlularımız. Bu durumun üstesinden gelmek bizim kurumlarımızın, mahkemelerimizin ve hukuk devletimizin işi” ifadelerine yer verildi.

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"Ankara hükümetine gücenmemek gerek"

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan bir haberde, “Bir seferde yedi kişi sınır dışı edilerek Almanya’ya gönderildi. Türkiye “yabancı terörist” olarak adlandırdığı yedi DEAŞ’lıyı uçağa bindirerek Berlin’e yolladı ve sınır dışı etti. Bu DEAŞ’lılar son olmayacaktır ve Ankara hükümetinin bunu yapmasına gücenmemek gerekir. Dünyanın hiçbir ülkesinin yabancı uyruklu suçlu yahut aşırılıkçıları kendi topraklarında barındırması beklenemez” denildi.

  • “Elbette Almanya diğer ülkelerden talep ettiklerini kendisi de yapmalı ve zaten bunu halihazırda yapıyor” denilen haberde, şu ifadelere yer verildi: “Bu kişiler başka ülkelerde kalarak oturum haklarını kaybetmiş olsalar bile Almanya bunları geri alıyor. Bu aşırılıkçıların elbette çok uzaklarda kalmasını umut ediyor olsak bile orada yaşayan insanların bu duruma katlanmalarını beklemeye hakkımız yok. Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriye’ye gitti. Bunlar bizim suçlularımız. Bu durumun üstesinden gelmek bizim kurumlarımızın, mahkemelerimizin ve hukuk devletimizin işi.”
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