Alman Medyası: Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriye’ye gitti

Türkiye kararlı adımlarla DEAŞ’lı teröristleri bir bir sınır dışı ediyor. Batı süreç hakkında üç maymunu oynamaya devam ederken, Alman medyasından özeleştiri geldi.

7 Alman uyruklu DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edilerek Almanya’ya gönderilmesi üzerine Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan bir haberde, “Yüzlerce Alman vatandaşı DEAŞ militanı olmak için Suriye’ye gitti. Bunlar bizim suçlularımız. Bu durumun üstesinden gelmek bizim kurumlarımızın, mahkemelerimizin ve hukuk devletimizin işi” ifadelerine yer verildi.

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"Ankara hükümetine gücenmemek gerek"

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan bir haberde, “Bir seferde yedi kişi sınır dışı edilerek Almanya’ya gönderildi. Türkiye “yabancı terörist” olarak adlandırdığı yedi DEAŞ’lıyı uçağa bindirerek Berlin’e yolladı ve sınır dışı etti. Bu DEAŞ’lılar son olmayacaktır ve Ankara hükümetinin bunu yapmasına gücenmemek gerekir. Dünyanın hiçbir ülkesinin yabancı uyruklu suçlu yahut aşırılıkçıları kendi topraklarında barındırması beklenemez” denildi.