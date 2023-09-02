Alman otomobil üreticileri zor durumda: Siparişler yetersiz

Almanya otomotiv sektörünün lider markalarının araç üretimleri, yüzde 50 oranında düşüş gösterince yetkililerin endişeleri de artmıştı. Alman sanayi üretimindeki ekonomistlerin öngördüğünden çok daha hızlı olan düşüş, imalat sektörünün bu yılın sonunda tekrar daralması ve potansiyel olarak yeniden resesyona girmesi riskini artırıyor. Ülkenin en büyük otomobil üreticileri olan Volkswagen, Mercedes, BMW ve Audi'nin üretimleri önemli ölçüde azaldı.

Otomobil üreticileri şikayetçi

Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faizler ekonomide durgunluğa neden olurken, Alman otomobil üreticileri ve tedarikçileri sipariş azlığından şikayet etmeye başladı. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, temmuzda 34,6 puan olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, ağustosta 34,6 puan azalarak sıfır puan oldu.