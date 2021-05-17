Dünya Alman Saskianın gördüğü rüya hayatını değiştirdi Müslüman olup Zeynep adını aldı
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Alman Saskia'nın gördüğü rüya hayatını değiştirdi: Müslüman olup Zeynep adını aldı

Almanya'da yaşayan ve rüyasında imamla birlikte camiye gittiğini gören Saskia Michelle Müller, gurbetçi komşularını ziyaret etmek için geldiği Kayseri'de Müslüman olup, Zeynep adını aldı.

Haber Merkezi DHA
Alman Saskianın gördüğü rüya hayatını değiştirdi: Müslüman olup Zeynep adını aldı
Saskia Michelle Müller, Müslüman olup Zeynep adını aldı.

Almanya'da yaşayan Saskia Michelle Müller (19), yaklaşık 1 ay önce rüyasında imamla birlikte camiye gittiğini gördü. Bunun üzerine Müller, Kayseri'deki gurbetçi komşuları Züleyha Delikuş ile Semina Gençoğlu'nu telefonla arayarak rüyasını anlattı. Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Müller, İslam'ı tanımak için 1 hafta önce Kayseri'ye geldi. Burada Kayseri İl Müftülüğü'ne başvuran Müller için ihtida töreni düzenlendi. Törende kelimeişehadet getiren Müller, Müslüman olarak Zeynep ismini aldı.

  • Müller, "Küçük yaştayken Müslüman komşuya gittiğimde onun namaz kılmasından etkilendim. Çevresindeki Müslümanları da görünce onların yaşantılarından çok etkilendim. İslam'ı daha yakından tanıdıktan sonra bir rüya gördüm. Hoca ve bir cami gördüm. Camiye gidip ziyaret ettiğimi gördüm ve en çok da bundan etkilendim. İslam'ı tanıdıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

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