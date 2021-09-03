Dünya Alman siyasetçi göç dalgasına karşı Nazi ruhunu hortlattı Sınırı geçmeye çalışan Afganları silahla vuralı
AVRUPA

Alman siyasetçi göç dalgasına karşı Nazi ruhunu hortlattı: Sınırı geçmeye çalışan Afganları silahla vuralı

Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesi sonrası on binlerce kişi, ülkeden kaçmak için akın akın sınıra koşuyor. Kaos ortamı sürerken, yeni göç dalgası Avrupa'yı endişeye sürükledi. Birçok ülke çeşitli çözümler ararken, Almanya'dan insanlık dışı bir öneri geldi. Göç ve İslam karşıtı olmasıyla bilinen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Tino Chrupalla, Almanya'da muhtemel Afgan göçü konusunda tartışmalı sözlere imza attı. Chrupalla, göçmen akınının silahla durdurulması gerektiğini savundu.

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Alman siyasetçi göç dalgasına karşı Nazi ruhunu hortlattı: Sınırı geçmeye çalışan Afganları silahla vuralı
Tino Chrupall

Almanya'da halk, 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler için sandık başına giderek ülkenin yeni başbakanını belirleyecek. Avrupa ülkesindeki seçimler, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın ardından binlerce Afgan'ın ülkeyi terk etme yollarını aramaya başladığı bir dönemde gerçekleştirilecek.

"SIĞINMACILARA KAPILARI AÇAMAYIZ"

Göç ve İslam karşıtı olmasıyla bilinen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Tino Chrupalla, Afganistan konusundaki düşüncelerini paylaştı. Almanya'nın kapılarını sığınmacılara açamayacağını savunan Chrupalla, "Sadece Alman kurumları için çalışma kriteri de Almanya'ya kabul edilme noktasında yeterli olmamalı." şeklinde konuştu.

AB Afgan göçüne hazır olmalı
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"GÖÇMENLERE KARŞI GEREKİRSE SİLAH KULLANALIM"

Afganistan'ın yanı sıra diğer ülkelerden de göçmen alınmasını reddeden Chrupalla, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Afgan sığınmacılar için "Sınırdan geri çevrilmeliler." dedi. Olası göçmen akınına karşı tartışmalı görüşünü paylaşan Chrupalla, "Almanya'nın sınırlarını korumakla görevli güvenlik güçleri var. Sınır güvenlik güçleri, bunu gerekirse silah kullanarak yerine getirmekle yükümlü." ifadesini kullandı.

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