Dünya Alman siyasetçi Trittin Türkiyeyi hedef aldı Yaptırım uygulamalıyız
AVRUPA

Alman siyasetçi Trittin Türkiye'yi hedef aldı: Yaptırım uygulamalıyız

Alman Federal Meclisi Üyesi Jürgen Trittin, Ankara'ya karşı yaptırım seçeneğinin devreye alınması gerektiğini iddia etti. Alman siyasetçi, "NATO'dan ihraç edemeyiz, AB yaptırım uygulasın" mesajı vermeye çalıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Alman siyasetçi Trittin Türkiyeyi hedef aldı: Yaptırım uygulamalıyız
Alman siyasetçi Trittin

Türkiye karşıtlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in de üyesi olduğu Yeşiller Partisi'nin dış politikadan sorumlu başkanı ve Alman Federal Meclisi Üyesi Jürgen Trittin, Yunan basınından Kathimerini'ye verdiği demeçte, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

Türkiye'ye küstah suçlama

Batı'nın Türkiye'ye yönelik stratejisini değiştirmesi gerektiği tezini öne süren Trittin, "Türkiye, düzenli olarak Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun ortak çıkarlarını baltalıyor." iddiasını ortaya attı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için arabuluculuk rolü üstelenen ve güvenli tahıl koridorunun kilidini açan Türkiye'nin çabalarını görmezden gelen Trittin, iddialarını şu şekilde sürdürdü:

Alman siyasetçinin ortaya attığı iddialar

"Rusya'ya yönelik yaptırımları baltalıyorlar. Suriye'de uluslararası hukuka aykırı hareket ediyorlar. Libya'ya yönelik BM silah ambargosunun kontrolünü engelliyorlar. NATO müttefiki ve AB üyesi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyorlar."

"NATO'dan ihraç edemeyiz, AB yaptırım uygulasın"

NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türkiye'nin askeri ittifakın çıkarlarına "zarar verdiğini" ileri süren Alman siyasetçi, şöyle devam etti:

"NATO içinde yaptırım mekanizmaları olmadığı gibi bir üyeyi de ihraç etmek mümkün olmadığı için AB'nin ekonomik önlemler almayı ve Türkiye'ye yaptırım uygulamayı çok ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor."

Jürgen Trittin, Türkiye karşıtı açıklamasını, "Avrupa pazarına ve NATO ile ittifaka ihtiyaçları var. Bunun çok açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor." diyerek tamamladı.

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FOTOĞRAF 7
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Almanya'daki artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
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