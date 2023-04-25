Alman Spiegel dergisi: Selçuk Bayraktar Türkiye'nin Elon Musk'ı

"Bayraktar 43 yaşında ve kirli sakalı, köşeli çenesi ve kısa, siyah saçlarıyla bir film yıldızına benziyor. Babası Özdemir, şirketi 1980'li yıllarda otomotiv yan sanayi tedarikçisi olarak kurdu. Annesi Canan, bir ekonomist ve bilgisayar bilimcisiydi. Bayraktar, çocukken teknolojiyle ilgili her şeye, özellikle de uçaklara ilgi duyduğunu söylüyor: "Benim için bu bir yaşam tarzı."