Alman Spiegel dergisi: Selçuk Bayraktar Türkiye'nin Elon Musk'ı

Selçuk Bayraktar
Alman Speigel dergisinde Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar’ın başarılarının kaleme alındığı bir analiz kaleme alındı. Analizde Bayraktar için
“Erdoğan’ın olası halefi”
olarak görülüyor” dendi.
Türkiye'nin Elon Musk'ı
Türkiye'nin Elon Musk'ı
- “Selçuk Bayraktar modern savaşın yürütülme şeklini değiştirdi ve kimileri onu Türkiye'nin Elon Musk'ı olarak adlandırıyor. Kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden giderek Türk devletinin zirvesine çıkabileceğine dair spekülasyonlar giderek artıyor”
Bayraktar’ın başarılarının hiçbir kesim tarafından görmezden gelinemeyeceğini yazan gazete Bayraktar’ın siyaset dedikodularının doğru olmadığını söylediğini aktardı:
- “Erdoğan görevden alınsa bile Bayraktar'ın başarısı onu Türkiye'de o kadar popüler yaptı ki hiçbir hükümet onu ve şirketini görmezden gelemez. Türk siyaseti üzerindeki etkisinin artması muhtemeldir.”
İşte yazıdan öne çıkan satırbaşları:
- "Baykar, 2021 yılında yıllık 664 milyon dolarlık satışla Türkiye'nin en büyük silah ihracatçısı oldu ve şirket, Ukrayna savaşında daha da büyüdü. Baykar, geçen yıl 18 ülkeye 1,18 milyar dolar değerinde insansız hava aracı ve diğer teknolojileri ihraç etti."
Bayraktar TB2 İHA'ları Libya'nın yanı sıra Dağlık Karabağ ve Etiyopya'daki savaş alanlarında da kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı eski Türkiye uzmanı Rich Outzen, New Yorker dergisine ihalarla ilgili
"Bu, şu anda savaşların nasıl yürütüldüğü konusunda oldukça önemli bir operasyonel devrim sağladı"
açıklamasını yapmıştı.
- "Bayraktar 43 yaşında ve kirli sakalı, köşeli çenesi ve kısa, siyah saçlarıyla bir film yıldızına benziyor. Babası Özdemir, şirketi 1980'li yıllarda otomotiv yan sanayi tedarikçisi olarak kurdu. Annesi Canan, bir ekonomist ve bilgisayar bilimcisiydi. Bayraktar, çocukken teknolojiyle ilgili her şeye, özellikle de uçaklara ilgi duyduğunu söylüyor: "Benim için bu bir yaşam tarzı."
- "Bayraktar daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve Massachusetts Institute of Technology'de mühendislik okudu. 2007'de Türkiye'ye döndü ve Baykar'da drone bölümünün kurulmasına yardım etti."
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1 saat önce