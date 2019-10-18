Alman Spiegel Online: Trump ve YPG kaybetti, Türkiye hedefine ulaştı

Der Speigel dergisi Trump ve YPG kaybetti yorumu yaptı.

Alman Spiegel Online'ın Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşıyı, “ABD Erdoğan’ın istediklerini veriyor” başlığıyla yayınladı. Spiegel Online'ın da yer alan haberde, “Uzlaşma, Recep Tayyip Erdoğan’ın işine yarıyor. Buradaki kaybedenler ise Donald Trump ve YPG” denildi.

Türkiye hedefine ulaştı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Bu bir ateşkes değil” açıklamasında bulunduğunun altının çizildiği haberde, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye, YPG’nin Kuzey Suriye’den çıkarılması yönünde belirlediği hedefine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump -kendi neden olduğu- bir ateşi söndürmüş olmakla övünebilir. Ancak uzun vadede Washington için bedel çok daha büyük olacaktır.

ABD, Suriye’de önemli ölçüde hakimiyet kaybetti aynı zamanda uluslararası statü ve etkisi de azaldı. Hangi ortak onlara halen güveniyor? Kaybedenlerin başında elbette bölgedeki YPG geliyor.”

Tehditler işe yaramadı

Haberde, Washington’dan gelen yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geri adım atmadığının da altı çizildi.