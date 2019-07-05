Almanlar aşırı sağcıları diğer radikallerden daha tehlikeli buluyor Almanlar aşırı sağcıları diğer radikallerden daha tehlikeli buluyor Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 71'i, aşırı sağcıları diğer radikallere göre daha tehlikeli buluyor.

Haber Merkezi 05 Temmuz 2019, 23:51 Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019, 23:56 AA