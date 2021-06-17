Dünya Almanların sadece yüzde 45i siyasi görüşlerini özgürce ifade edebiliyor
AVRUPA

Almanların sadece yüzde 45'i siyasi görüşlerini özgürce ifade edebiliyor

Alman vatandaşlarının çoğunluğu ifade özgürlüğünün tehlikede olduğuna inanıyor. . Almanya'da yapılan bir ankete göre Almanların çoğu İslam ve vatanseverliği özgürce konuşamayacakları konular arasında sayıyor. Almanların yalnızca %45'i siyasi görüşlerini özgürce ifade edebileceklerine inanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Almanların sadece yüzde 45i siyasi görüşlerini özgürce ifade edebiliyor
Almanların çoğu ülkelerinde ifade özgürlüğünün olduğuna inanmıyor.

Almanların çoğu ifade özgürlüğünün tehlikede olduğunu düşünüyor. Almanya'da yapılan bir ankete göre Almanların çoğu İslam ve vatanseverliği özgürce konuşamayacakları konular arasında sayıyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEDE

Alman vatandaşlarının çoğunluğu ifade özgürlüğünün tehlikede olduğuna inanıyor. Vatanseverlik ve İslam özellikle dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

SADECE YÜZDE 45 ÖZGÜR OLDUĞUNA İNANIYOR

Almanya'nın en eski anket kurumlarından biri olan Allensbach Demoskopi Enstitüsü tarafından yürütülen bir ankete göre, Almanların yalnızca %45'i siyasi görüşlerini özgürce ifade edebileceklerine inanıyor.

Almanya’da ifade özgürlüğü İsrail’i eleştirinceye kadar
DÜNYA
Almanya’da ifade özgürlüğü İsrail’i eleştirinceye kadar
Abone Ol Google News
Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti
Sorunların çözümü diyalog

'Sorunların
çözümü diyalog'

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenliyor.

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

​AK Partili Akbaşoğlu duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde AB'ye mesaj.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

Adalet Bakanı Gül'den çağrı.

Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması.

Yarın erişime açılacak. Okullarda karne etkinliği yapılmayacak.

​İstanbul'da müdürdü köyünde çoban oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.