|
Dünya

Almanların yüzde 40'ı Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana

Almanya'da Filistin'in devlet olarak tanınmasını isteyenlerin oranının yüzde 40, Refah'a saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırımı destekleyenlerin oranının yüzde 51 olduğu bildirildi.

11:59 - 7/06/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından yapılan ankete göre ülkedeki her 5 kişiden 2'si, Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana.


Ankete katılanların yüzde 27'si Filistin'in devlet olarak tanınmasına karşı çıkarken yüzde 33'ü ise bu konuda kararsız olduklarını ifade etti.



Yüzde 51, İsrail'e yaptırımı destekliyor

Refah'a yönelik saldırılara ilişkin soru karşısında katılımcıların yüzde 51'i, AB'nin İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamasını desteklediklerini vurguladı. Katılımcıların yüzde 26'sı ise bu tür yaptırımlara tamamen ya da kısmen karşı olduklarını belirtti.


31 Mayıs ile 5 Haziran arasında yapılan ankete 2295 kişi katıldı. Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya, kısa süre önce Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.


Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin şu anda Filistin'i devlet olarak tanımayı planlamadığını açıklamıştı.


#Almanya
#anket
#Devlet
#Filistin
#tanıma
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban namazı var mıdır? Kurban namazının hükmü nedir?