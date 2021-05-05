Almanya balkonundan protestocuları selamlayan Ayşe teyzeyi konuşuyor: Sosyal medyanın gündemine oturdu

Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs gösterilerinde bazı göstericilerin polisle çatışması sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda göstericilerden ve polis ekiplerinden yaralananlar olduğu kaydedilirken, Aksaraylı Ayşe teyze bu yılki etkinliklere damga vurdu. Berlin’de 1 Mayıs yürüyüşünden önce evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak el sallayan ve öpücükler atan 66 yaşındaki Ayşe Şaşmaz’ın göstericilerden de aynı tepkiyi aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler, Berlin’de en çok paylaşılan sosyal içerikler arasında yer aldı. İlk başta balkona çıkmayı planlamadığını fakat güneşi görünce balkona çıkmaya karar verdiğini belirten Ayşe Şaşmaz, "Önce balkona çıkmak aklımda falan yoktu" ifadelerini kullandı.

Video: Bulgaristan muhaciri Ayşe Teyze: Atatürk’ün fotoğrafını tanımayınca herkes birinci sınıftan başladı

"Mahalledeki çocukları görünce el salladım"

Mahallesinden tanıdık gençleri görünce onlara el salladığını kaydeden Şaşmaz, "Aşağıdaki gençler arasında tanıdık birilerini gördüm, onlara el salladım. Onlar da bana el salladı ve öpücük attılar. Sonra aşağıda biriken diğer çocuklar ve gençler de hep beraber bana el sallamaya, öpücük atmaya başladı. Sonra ben de onlara el salladım, öpücük attım. Baktım halk bana döndü ve bana yöneldi, ben de duygulandım. Onlar bana öpücük atıyor, ben onlara öpücük atıyorum. Sanki onların içindeyim" dedi.

REKLAM

TEKNOLOJİ Paint'te yaptığı resimlerle 87 yaşında Instagram fenomeni oldu



1973 yılından bu yana Berlin’de yaşayan Ayşe Şaşmaz, çocuğu olmadığı için mahallesinde yaşayan bütün gençleri çocuğu gibi gördüğünü ifade etti.

En çok paylaşılan video oldu

Şaşmaz, sosyal medya görüntülerinin Londra’da yaşayan akrabalarına kadar ulaştığını kaydetti. Londra’dan dahi arayıp kendisini kutlayanlar olduğunu söyleyen Şaşmaz, "Ben zaten insanları seviyorum. Din, dil, ırk ayırt etmem. Ben öyle bir insanım, inancım da var, ben herkesi seviyorum. Gençleri de seviyorum, onlar da beni seviyor. Yola çıksam, parka çıksam hiç tanımadığım insanlar bile anne diyor selam veriyor. Ben de onlarla konuşurum, büyüğüyle de konuşurum, küçüğüyle de konuşurum. Çocuğum yok ama herkes benim çocuğum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 12 Kullanıcı Samson adını verdiği kaşığının fotoğraflarını paylaşıyor. Bunu yaparken kaşığı konuşturuyor ya da ona rol veriyor. (Çalışma vakti) Örneğin Samson arabanın yağını değiştirmeye yardım ediyor Kaşığın sahibi, bulaşıkların yıkadığı sırada fotoğrafını çekerek, kaşığın hesabından Şimdi duş alma vakti notuyla paylaştı. Kaşık kullanılarak yapılan işlerin ardından Samson'a İyi iş çıkardın diyor. Samson plajları sever Samson düğünlere katılıyor 14 Ocak'ta paylaşılan bir gönderide kaşığın birden kendi hesabını kontrol etmek istediğini belirterek 50 bin takipçiye ulaştığını söylüyor. Kısa sürede takipçi sayısı 100 bini geçen kaşık Samson'ın fotoğraflarını on binlerce beğeni alıyor. Samson yavru kediyle tanıştı Kaşığı çantasına koyduktan sonra Çantamda hayatına devam ediyor. Ben nereye gidersem oraya geliyor. Evet, tahmin ediyorum tuhaf gelebilir ama o da biraz eğleniyor şeklinde paylaştı. Kaşığa Instagram hesabı açtı fenomen oldu Kaşığa Instagram hesabı açtı fenomen oldu Bir sosyal medya kullanıcısı, evinde kullandığı kaşık için Instagram hesabı açtı. Kaşığı çantasında gezdiren, deniz kenarında fotoğrafını çekerek takipçileriyle paylaşıyor. Adeta bir insan gibi Samson adını verdiği kaşığının günlük hayatından kareleri... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yakın zamanda emekli olan Berlin’in Aksaraylı Ayşe teyzesi, mutlu ve mütevazi bir yaşam sürdüğü mahallesinde bugünlerde sosyal medya fenomeni olmanın keyfini çıkarıyor.