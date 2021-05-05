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Dünya Almanya balkonundan protestocuları selamlayan Ayşe teyzeyi konuşuyor Sosyal medyanın gündemine oturdu
AVRUPA

Almanya balkonundan protestocuları selamlayan Ayşe teyzeyi konuşuyor: Sosyal medyanın gündemine oturdu

Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl olaylı geçen 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda kişi yaralanırken, evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak el sallayan ve öpücükler atan Aksaraylı Ayşe teyze sosyal medyada fenomen oldu. Mahallesinden tanıdık gençleri görünce onlara el salladığını kaydeden Şaşmaz, "Aşağıdaki gençler arasında tanıdık birilerini gördüm, onlara el salladım. Onlar da bana el salladı ve öpücük attılar. Sonra aşağıda biriken diğer çocuklar ve gençler de hep beraber bana el sallamaya, öpücük atmaya başladı. Baktım halk bana döndü ve bana yöneldi, ben de duygulandım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Almanya balkonundan protestocuları selamlayan Ayşe teyzeyi konuşuyor: Sosyal medyanın gündemine oturdu
Ayşe Teyze'nin görüntüleri Almanya'da sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs gösterilerinde bazı göstericilerin polisle çatışması sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda göstericilerden ve polis ekiplerinden yaralananlar olduğu kaydedilirken, Aksaraylı Ayşe teyze bu yılki etkinliklere damga vurdu. Berlin’de 1 Mayıs yürüyüşünden önce evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak el sallayan ve öpücükler atan 66 yaşındaki Ayşe Şaşmaz’ın göstericilerden de aynı tepkiyi aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

  • Görüntüler, Berlin’de en çok paylaşılan sosyal içerikler arasında yer aldı. İlk başta balkona çıkmayı planlamadığını fakat güneşi görünce balkona çıkmaya karar verdiğini belirten Ayşe Şaşmaz, "Önce balkona çıkmak aklımda falan yoktu" ifadelerini kullandı.

Video: Bulgaristan muhaciri Ayşe Teyze: Atatürk’ün fotoğrafını tanımayınca herkes birinci sınıftan başladı

"Mahalledeki çocukları görünce el salladım"

Mahallesinden tanıdık gençleri görünce onlara el salladığını kaydeden Şaşmaz, "Aşağıdaki gençler arasında tanıdık birilerini gördüm, onlara el salladım. Onlar da bana el salladı ve öpücük attılar. Sonra aşağıda biriken diğer çocuklar ve gençler de hep beraber bana el sallamaya, öpücük atmaya başladı. Sonra ben de onlara el salladım, öpücük attım. Baktım halk bana döndü ve bana yöneldi, ben de duygulandım. Onlar bana öpücük atıyor, ben onlara öpücük atıyorum. Sanki onların içindeyim" dedi.

Paint'te yaptığı resimlerle 87 yaşında Instagram fenomeni oldu
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Paint'te yaptığı resimlerle 87 yaşında Instagram fenomeni oldu


1973 yılından bu yana Berlin’de yaşayan Ayşe Şaşmaz, çocuğu olmadığı için mahallesinde yaşayan bütün gençleri çocuğu gibi gördüğünü ifade etti.

En çok paylaşılan video oldu

Şaşmaz, sosyal medya görüntülerinin Londra’da yaşayan akrabalarına kadar ulaştığını kaydetti. Londra’dan dahi arayıp kendisini kutlayanlar olduğunu söyleyen Şaşmaz, "Ben zaten insanları seviyorum. Din, dil, ırk ayırt etmem. Ben öyle bir insanım, inancım da var, ben herkesi seviyorum. Gençleri de seviyorum, onlar da beni seviyor. Yola çıksam, parka çıksam hiç tanımadığım insanlar bile anne diyor selam veriyor. Ben de onlarla konuşurum, büyüğüyle de konuşurum, küçüğüyle de konuşurum. Çocuğum yok ama herkes benim çocuğum" ifadelerini kullandı.

Kaşığa Instagram hesabı açtı fenomen oldu
FOTOĞRAF 12
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Kullanıcı Samson adını verdiği kaşığının fotoğraflarını paylaşıyor.
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Bunu yaparken kaşığı konuşturuyor ya da ona rol veriyor. (Çalışma vakti)
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Örneğin Samson arabanın yağını değiştirmeye yardım ediyor
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Kaşığın sahibi, bulaşıkların yıkadığı sırada fotoğrafını çekerek, kaşığın hesabından Şimdi duş alma vakti notuyla paylaştı.
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Kaşık kullanılarak yapılan işlerin ardından Samson'a İyi iş çıkardın diyor.
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Samson plajları sever
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Samson düğünlere katılıyor
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14 Ocak'ta paylaşılan bir gönderide kaşığın birden kendi hesabını kontrol etmek istediğini belirterek 50 bin takipçiye ulaştığını söylüyor.
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Kısa sürede takipçi sayısı 100 bini geçen kaşık Samson'ın fotoğraflarını on binlerce beğeni alıyor.
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Samson yavru kediyle tanıştı
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Kaşığı çantasına koyduktan sonra Çantamda hayatına devam ediyor. Ben nereye gidersem oraya geliyor. Evet, tahmin ediyorum tuhaf gelebilir ama o da biraz eğleniyor şeklinde paylaştı.
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Kaşığa Instagram hesabı açtı fenomen oldu
Kaşığa Instagram hesabı açtı fenomen oldu
Bir sosyal medya kullanıcısı, evinde kullandığı kaşık için Instagram hesabı açtı. Kaşığı çantasında gezdiren, deniz kenarında fotoğrafını çekerek takipçileriyle paylaşıyor. Adeta bir insan gibi Samson adını verdiği kaşığının günlük hayatından kareleri...


  • Yakın zamanda emekli olan Berlin’in Aksaraylı Ayşe teyzesi, mutlu ve mütevazi bir yaşam sürdüğü mahallesinde bugünlerde sosyal medya fenomeni olmanın keyfini çıkarıyor.

Anadol ve Toros’la gezdiği Almanya sokaklarında fenomen oldu: Alman polisler plakamı söktü
FOTOĞRAF 9
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Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Bıçkıbaşı Köyü’nde doğan Necdet Sancak, henüz birkaç aylık bebekken ailesiyle birlikte Almanya’da yaşamaya başladı. Çocukken Türkiye’ye izne geldiklerinde karşılaştığı Anadol ve Murat 124 marka otomobilleri, “Vatana kavuşma anı” olarak gören Sancak, otomobilleri satın alıp Almanya’ya götürme hayali ile büyüdü. İlk olarak üç yıl önce 1974 model Murat 124’ü Türkiye’den bin 500 Euro’ya satın alıp Almanya’ya götüren Sancak, bir yıl sonra da bu kez yakınlarının yaşadığı Düzce’den Anadol marka otomobil satın aldı. Stuttgart sokaklarında araçlarıyla büyük ilgi çeken Sancak, Almanya’da bir anda fenomen oldu. Son olarak Türkiye plakalı polis aracını satın alarak Almanya’ya getiren Sancak, Stuttgart sokaklarına çıktığı araç ile ilgi gördü.
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Klasik araçlarının Türkiye’den Almanya’ya olan yolculuğunu anlatan Necdet Sancak, “Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşıyorum. Almanya’da orijinal bir Türk Polisi arabasına sahibim. 2020 yılında Renault 12 Toros marka aracımı Türkiye’den satın aldım. Ruhsatımı da aldım. Arabamın arka camında da şehitlerimizi, gazilerimizin fotoğrafları var. Almanya’da bu duyguyu yaşatıyorum. Bundan 3 sene önce Almanya’ya Murat 124 marka aracı getirdim. Namı değer Hacı Murat. İkinci arabamda Anadol A2 1974 model. Bu benim bir hobim. Nostalji arabası tutkunuyum. Şu an Almanya’da bir nostalji yaşatıyorum. Burada yaşayan gurbetçilerin de bu durum çok hoşuna gidiyor. Çok güzel tepkiler alıyorum dedi.
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Otomobillerinin arkasına Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve terörle mücadele ile ilgili görseller taşıyan Sancak, “Son olarak getirdiğim polis arabamın her şeyi orijinal. Almanya’da bu şekilde gezebiliyorum. Normalde Türkiye plakası ile bu aracı Almanya’ya getirmiştim. Ancak alman trafik polisleri beni 4 kez durdurdu. En son da arabam evimin önünde dururken plakasını söktüler o yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Almanya plakamı aldım. Artık beni trafikte kimse durdurmuyor. Zordu ama başardım. Düzceli’nin yapamayacağı bir şey yoktur. Şimdi dördüncü arabama hazırlanıyorum. Nasip olursa onu da bu sene Türkiye’den getirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
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Almanya sokaklarında görülen klasik arabalarının maddi zorluklar nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen gurbetçilerin memleket hasretine bir nebze olsun iyi geldiğini belirten Sancak, “Arabam sosyal medyada çok paylaşılıyor, fenomen oldu. Burada durumu olmayıp Türkiye’ye gidemeyen gurbetçi arkadaşlarımız var. Vatan hasreti çekiyorlar. “Memleketime gidemiyorum ama senin sayende, senin bu getirdiğin arabalarla kendimi az da olsa memleketimde hissediyorum diyen dostlarımız var. Bu durum benim için çok gurur verici. Nasip olur Türk Polisi arabasıyla Almanya turu da yapacağım en kısa zamanda şeklinde konuştu.
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Öte yandan 40 yıllık bir sevdanın peşinden koşarak hayalini gerçeğe dönüştüren, tutkusuyla gazete ve otomobil dergilerine haber olan Sancak davet edildiği festivallere araçlarıyla renk katıyor.
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Anadol ve Toros’la gezdiği Almanya sokaklarında fenomen oldu: Alman polisler plakamı söktü
Düzceli gurbetçi Necdet Sancak, 40 yıllık otomobil sevdasıyla yaşamını sürdürdüğü Almanya'da fenomen oldu. Anadol ve Murat 124 marka araçlarıyla gezdiği Stuttgart sokaklarına bu kez Türkiye plakalı polis arabasıyla çıkan Sancak, görenlerin ilgi odağı oldu.
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