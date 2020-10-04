Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Almanya Başbakanı Merkel Dağlık Karabağda çatışmalar durdurulmalı
ASYA

Almanya Başbakanı Merkel: Dağlık Karabağ'da çatışmalar durdurulmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dağlık Karabağ'da taraflara çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer yaptığı yazılı açıklamada, Merkel’in dün telefonda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü bildirerek, Almanya Başbakanı'nın çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptığını aktardı.

Haber Merkezi AA
Angela Merkel
Angela Merkel

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dün telefonda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü bildirdi.

Demmer, görüşmenin merkezinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafının yer aldığı bilgisini paylaşarak, Merkel’in çatışmaların devam etmesi ve kurbanların sayısının artması nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdiğini aktardı.

"Merkel, tüm tarafların derhal çatışmaları durdurması ve müzakerelere başlanması gerektiğini vurguladı." ifadesini kullanan Demmer, Merkel'in Minsk Grubu eş başkanlarının 1 Ekim'de yaptıkları açıklamayı da desteklediğini kaydetti.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçları ve ikmal tesisini imha ettiği görüntüleri yayınladı
DÜNYA
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçları ve ikmal tesisini imha ettiği görüntüleri yayınladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları kınıyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları kınıyoruz

Azerbaycanlılar kurtarılan topraklarının sevincini yaşıyor
DÜNYA
Azerbaycanlılar kurtarılan topraklarının sevincini yaşıyor
Abone Ol Google News
Türkiye saldırıyı kınadı

Türkiye saldırıyı kınadı

​Ermenistan ordusu, sivil yerleşim alanlarını vurdu.
Sergen Yalçından farklı kadro

Sergen Yalçın'dan
'farklı' kadro

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
Taksim Camiinde sona doğru

Taksim Camii'nde sona doğru

Yüzde 80'i tamamlandı, iskeleler söküldü.

​Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: 22 kişi hayatını kaybetti.
Bu fotoğraf çok konuşulmuştu

Bu fotoğraf çok konuşulmuştu

​Taksicilerin sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı.

​İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti oldu.

Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı söylediler.

​Atina müzakere masasını sabote ediyor.

10 liraya kadar geriledi: Tüketici de memnun.

​Ermenistan ordusu sahadaki kontrolünü kaybetti.

​Hastanedeki odasından dünyaya mesaj gönderdi.

Erdoğan, PKK'yı koruyan ABD ve Rusya'ya mesaj verdi.

​İnsan üzerinde deneyler başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.