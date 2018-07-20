Dünya Merkelden NSU çıkışı Dava benim için kapanmadı
AVRUPA

Merkel'den NSU çıkışı: Dava benim için kapanmadı

Irkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı davasında verilen karar tartışma yaratmıştı. Başbakan Angela Merkel'in davayla alakalı yorumu ise 'Dava benim için kapanmadı' oldu.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetleri ''Almanya tarihinde çok kara bir leke'' olarak niteledi ve "Biz birçok şey yaptık ancak ben yapmaya devam edeceğim. O nedenle bunu kapanmayan bir konu olarak niteliyorum." dedi.

Merkel, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen geleneksel yaz dönemi basın toplantısında Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde tamamlanan NSU davasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine gerekli cezaların verildiğini ancak konunun kapanmayacağını söyledi.

NSU'nun ortaya çıkmasının ardından güvenlik birimlerinin çalışma yöntemlerinde değişikliğe gidildiğini aktaran Merkel, ''Biz birçok şey yaptık ancak ben yapmaya devam edeceğim. O nedenle bunu kapanmayan bir konu olarak niteliyorum.'' dedi.

'Almanya tarihinde kara bir lekedir'

Merkel, temel sorunun ilgili birimlerin teröristlerin yaptıklarını önceden haber alamaması olduğuna dikkati çekerek, ''O nedenle bu, Almanya tarihinde çok kara bir lekedir.'' diye konuştu.

NSU tarafından öldürülenlerin yakınlarının toplumda NSU tartışmasının devam etmesini istemeye hakları olduğunu dile getiren Merkel, ailelerin duygusal durumunu anladığını ve dava sürecinin acıyı ortadan kaldırıp her şeyi daha güzel yapmayacağını vurguladı.

Görevim, tüm olayların aydınlatılması için güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasını sağlamak" diyen Merkel, güvenlik birimlerinin böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti

Yaşanan kötü tecrübeden gerekli derslerin çıkarıldığını savunan Merkel, sürecin kapanmadığını ve devam edeceğini yineledi.

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu düzenlemekle suçlanan NSU terör örgütü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olan Beate Zschaepe, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanmıştı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013'ten bu yana görülen dava 11 Temmuz'da sonuçlanmış ve Zschaepe ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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