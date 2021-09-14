Almanya Başbakanı Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli önlem: Arnavutluk’taki resmi törene oturarak katıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkan ziyareti kapsamında Sırbistan’ın ardından Arnavutluk’a geldi. Başkent Tiran’da Başbakan Edi Rama’nın resmi törenle karşıladığı Merkel’in, Arnavutluk Devlet Sarayı’nda (Pallati i Brigadave) yapılan resmi törene sandalyede oturarak katılması dikkat çekti. Resmi törenin ardından Şansölye Merkel ile Başbakan Rama önce ikili, ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
- Batı Balkan ülkeleri başbakanları ile bir araya gelmesi planlanan Angela Merkel’in Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.
MERKEL'İN TİTREME NÖBETİ
Almanya Başbakanı Merkel, 2019 yılında, yeni göreve gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gittiğinde resmi tören sırasında titreme nöbeti geçirmişti.
Merkel bir hafta sonra Berlin'de, yaklaşık bir ay sonra da dönemin Finlandiya Başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende bir titreme nöbeti daha geçirmişti.
Kameraya yansıyan görüntülerde, titreme sırasında dişlerini sıkan Merkel'in, kendini kontrol etmeye çalıştığı görülmüştü.
Neden olarak sert hava değişimi gösterildi
Merkel'in fenalaşmasının sebebi olarak ise sert hava değişimi gösterildi. Berlin'den Kiev'e geçen Merkel'in ciddi bir su kaybı yaşadığı, 3 bardak su içtikten sonra tekrar kendine geldiği aktarıldı.
Merkel, yaşadıklarına dair bir soruya "Endişeye gerek yok, iyiyim ve görevimi yapabileceğimden eminim'' yanıtını vermişti.