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Almanya Başbakanı Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli önlem: Arnavutluk’taki resmi törene oturarak katıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, temaslarda bulunmak üzere gittiği Arnavutluk’ta ayakta titreme nöbeti geçirmemesi için düzenlenen resmi törene oturarak katıldı.

Haber Merkezi İHA
Almanya Başbakanı Merkelin titreme nöbetine sandalyeli önlem: Arnavutluk’taki resmi törene oturarak katıldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkan ziyareti kapsamında Sırbistan’ın ardından Arnavutluk’a geldi. Başkent Tiran’da Başbakan Edi Rama’nın resmi törenle karşıladığı Merkel’in, Arnavutluk Devlet Sarayı’nda (Pallati i Brigadave) yapılan resmi törene sandalyede oturarak katılması dikkat çekti. Resmi törenin ardından Şansölye Merkel ile Başbakan Rama önce ikili, ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.


  • Batı Balkan ülkeleri başbakanları ile bir araya gelmesi planlanan Angela Merkel’in Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Merkel resmi tören sırasında fenalaştı
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Merkel resmi tören sırasında fenalaştı
Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de Ukrayna Cumhurbaşkanı için düzenlenen resmi törende fenalaştı. Uzun bir süre vücudu titreyen Merkel, gazetecilere su içtikten sonra düzeldiğini söyledi.


MERKEL'İN TİTREME NÖBETİ

Almanya Başbakanı Merkel, 2019 yılında, yeni göreve gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gittiğinde resmi tören sırasında titreme nöbeti geçirmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
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Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi
Berlin'de basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanında duran Merkel, Steinmeier'in konuşma yaptığı sırada titrediği görüldü. 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görülen Merkel ayakta durmakta zorlanmıştı.


Merkel bir hafta sonra Berlin'de, yaklaşık bir ay sonra da dönemin Finlandiya Başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende bir titreme nöbeti daha geçirmişti.

Kameraya yansıyan görüntülerde, titreme sırasında dişlerini sıkan Merkel'in, kendini kontrol etmeye çalıştığı görülmüştü.


Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
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Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı'nı ağırladı. Merkel tören sırasında yine titreme nöbeti geçirdi. Almanya Başbakanı'nın haftalar içerisinde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdiği sırada böyle görüntülendi.


Neden olarak sert hava değişimi gösterildi


Merkel'in fenalaşmasının sebebi olarak ise sert hava değişimi gösterildi. Berlin'den Kiev'e geçen Merkel'in ciddi bir su kaybı yaşadığı, 3 bardak su içtikten sonra tekrar kendine geldiği aktarıldı.

Merkel, yaşadıklarına dair bir soruya "Endişeye gerek yok, iyiyim ve görevimi yapabileceğimden eminim'' yanıtını vermişti.

Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli önlem
DÜNYA
Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli önlem


Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli çözüm
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Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli çözüm
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye ile önlem alındı. Merkel ve konuk Başbakan Frederiksen milli marşları oturarak dinledi. Törende herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının ardından Merkel ve Frederiksen heyetlerarası görüşmelere geçti.

Merkel törende titremeye başladı
DÜNYA
Merkel törende titremeye başladı

Merkel'i titreme tuttu
DÜNYA
Merkel'i titreme tuttu

Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
DÜNYA
Merkel yine titreme nöbeti geçirdi


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