Almanya Başbakanı Merz yeniden CDU Genel Başkanı seçildi

00:1121/02/2026, Cumartesi
AA
Almanya Başbakanı Friedrich Merz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 38. CDU Olağan Genel Kurulunda seçime tek aday olarak girerek yeniden genel başkanlığa seçildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkanlığına yeniden seçildi.

Stuttgart şehrinde düzenlenen 38. CDU Olağan Genel Kurulunda seçime tek aday olarak giren Friedrich Merz, 878 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan oldu.

85 "hayır" oyu kullanıldı

Oylamada 85
"hayır"
oyu kullanılırken 14 delege de çekimser kaldı.

Merz oylamanın sonucu açıklandıktan sonra yaptığı konuşmada kendisine duydukları güvenden dolayı delegelere teşekkür etti.

6 Mayıs 2025’te Almanya Başbakanı seçilen Friedrich Merz, 2022’den beri CDU Genel Başkanı olarak görev yapıyor.

Öte yandan Carsten Linnemann da 864 delegenin oyunu alarak yeniden CDU Genel Sekreteri seçildi.



#Almanya
#Almanya Başbakanı Friedrich Merz
#Seçim
