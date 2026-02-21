Almanya Başbakanı Merz yeniden CDU Genel Başkanı seçildi

Stuttgart şehrinde düzenlenen 38. CDU Olağan Genel Kurulunda seçime tek aday olarak giren Friedrich Merz, 878 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan oldu.

Merz oylamanın sonucu açıklandıktan sonra yaptığı konuşmada kendisine duydukları güvenden dolayı delegelere teşekkür etti.