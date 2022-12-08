Dünya Almanya Başbakanı Scholz Rusyanın nükleer saldırı riski azaldı
AVRUPA

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'nın nükleer saldırı riski azaldı

Putin'in "Her şeyden önce barışçıl yollara ağırlık vereceğiz" açıklaması üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'nın nükleer silah kullanmakla tehdit etmeyi bıraktığını söyledi.

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Almanya Başbakanı Scholz: Rusyanın nükleer saldırı riski azaldı
Almanya Başbakanı Scholz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü vurguladı.

Putin, “Her şeyden önce barışçıl yollara ağırlık vereceğiz. Geriye hiçbir şey kalmaz ise elimizdeki tüm imkanlarla kendimizi savunacağız.” dedi.

Bu açıklamalar üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın nükleer silah kullanma riskinin "şimdilik" azaldığını dile getirdi.

"Rusya nükleer silah kullanmakla tehdit etmeyi bıraktı"

Scholz, Putin'in Ukrayna'daki savaşının bir parçası olarak nükleer saldırı düzenleme riskinin, uluslararası baskılara cevaben gerilediğini anlattı.

Funke Medya'ya demeç veren Scholz, "Rusya nükleer silah kullanmakla tehdit etmeyi bıraktı. Uluslararası toplumun kırmızı çizgi çizmesine tepki olarak." dedi.

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"Rusya ile NATO arasında doğrudan savaşı önlemeye çalışıyoruz"

Derin ayrılıklara rağmen, Kremlin ile diyaloğun devam etmesinin önemli olduğunu belirten Scholz, şöyle devam etti:

"Rusya ile NATO arasında doğrudan bir savaşı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Böyle bir çatışmanın sadece kaybedenleri olur."

Scholz: Putin'in savaşı durdurması gerekiyor

Reuters'ın haberine göre, Scholz, Putin'in savaşı durdurması gerektiğini, ancak daha sonra Rusya ile Avrupa'da silah kontrolü hakkında konuşmaya hazır olacağını ve bunun savaştan önce de teklif edildiğini kaydetti.

Kiev'e verdikleri desteği savunan Alman Başbakan, Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden biri olduklarını sözlerine ekledi.

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