Dünya Almanya Başbakanı Scholz Türkiyenin İsveç ve Finlandiyanın NATO üyeliğini onaylayacağına inanıyorum
AVRUPA

Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağına inanıyorum

Almanya Başbakanı Scholz, ''Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağına inanıyorum'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiyenin İsveç ve Finlandiyanın NATO üyeliğini onaylayacağına inanıyorum
Almanya Başbakanı Scholz.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına destek vereceğine güvendiğini söyledi.

  • Scholz açıklamasında 'Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan FETÖ/PDY ile PKK üyesi 33 kişiyi Türkiye’ye iade etmedi. Türkiye ise bu duruma çok sert tepki göstererek durumu kınayan bir açıklama yaptı.

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları'nın önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü; görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirti ve "Türkiye değerli bir müttefik ve güvenlik endişeleri giderilmeli" ifadesini kullandı.

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