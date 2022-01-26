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Almanya Başbakanı Scholz’dan Rusya açıklaması: Net adımlar bekliyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna gerilimine yönelik açıklamalarda bulundu. Scholz, Rusya’dan gerilimi azaltacak net adımlar beklediklerini dile getirdi.

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Haber Merkezi DHA
Almanya Başbakanı Scholz’dan Rusya açıklaması: Net adımlar bekliyoruz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna gerilimini ‘çok zor bir mesele’ olarak değerlendirerek, “Birçok Rus askeri orada konuşlanmış durumda ve bu da durumu sakinleştirmek için mümkün olan her şeyi yapmayı gerekli kılıyor. Dolayısıyla Rusya'dan da bu yönde net adımlar bekleniyor” dedi.

“ASKERİ GERGİNLİĞİN SONUÇLARI CİDDİ OLACAKTIR”

Scholz, olası bir askeri gerginliğin sonuçlarının ciddi olacağını vurgulayarak, “Askeri bir gerilimin sonuçlarının ciddi olacağına ilişkin hemfikiriz. Farklı formatlarda iş birliği yapılmasını olumlu buluyoruz. Diyalog kurabiliyor olmamız iyi bir şey” dedi.

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