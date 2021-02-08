Almanya bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımla Alman hükümetinin 5 Şubat'ta Rusya'nın aldığı karara tepki gösterdiği ifade edildi.



Haber Merkezi 08 Şubat 2021, 19:21 Son Güncelleme: 08 Şubat 2021, 19:30 AA