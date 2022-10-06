'Almanya cennet' diyen izlesin: Avrupa'nın göz bebeğinde sebze ve meyve fiyatları uçtu

Rusya'nın uyguladığı yaptırım, Almanya'yı derinden etkilerken ülkede enflasyon son 50 yılın zirvesini gördü.
Ülkede artan fiyatlar ve hayat pahalılığı protestolara yol açtı. Geçtiğimiz günlerde pahalılığa tepki gösteren Almanlar, Köln kentinde miting ve yürüyüş düzenledi.
MARKETLERDE FİYATLAR CEP YAKIYOR
Almanya'da marketlerdeki sebze ve meyve fiyatları da krizden nasibini aldı. Diriliş Postası yazarı Tuğrul Selmanoğlu, ülkede bulunan bir marketin sebze ve meyve reyonunu görüntüledi.
TANEYLE SATILAN PATLICAN İKİ EURO
Yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesime tepki gösteren Selmanoğlu, salatalığın kilosunun 6 euro 50 cent, mantarın kilosunun 17 euro 90 cent olduğunu göstererek bir patlıcan fiyatının ise 2 euro olduğunu ifade etti.
Selmanoğlu paylaşımına, "Almanya Cennet Cennet... Şu ucuzluğa bakar mısınız?" notunu düştü.