Dünya Almanya cennet diyen izlesin Avrupanın göz bebeğinde sebze ve meyve fiyatları uçtu
AVRUPA

'Almanya cennet' diyen izlesin: Avrupa'nın göz bebeğinde sebze ve meyve fiyatları uçtu

Enflasyonun son 50 yılın zirvesini gördüğü Almanya'da marketlerde sebze ve meyve fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı. Diriliş Postası yazarı Tuğrul Selmanoğlu, yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesime tepki göstererek Almanya'daki bir marketin sebze ve meyve reyonunda fiyatları görüntüledi. Salatalığın kilosunun 6 euro 50 cent, mantarın kilosunun 17 euro 90 cent olduğunu gösteren Selmanoğlu, bir patlıcan fiyatının ise 2 euro olduğunu ifade etti. Selmanoğlu paylaşımına, "Almanya Cennet Cennet... Şu ucuzluğa bakarmısınız?" notunu düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya cennet diyen izlesin: Avrupanın göz bebeğinde sebze ve meyve fiyatları uçtu
Almanya'da market fiyatları cep yakıyor.

Rusya'nın uyguladığı yaptırım, Almanya'yı derinden etkilerken ülkede enflasyon son 50 yılın zirvesini gördü.

Ülkede artan fiyatlar ve hayat pahalılığı protestolara yol açtı. Geçtiğimiz günlerde pahalılığa tepki gösteren Almanlar, Köln kentinde miting ve yürüyüş düzenledi.

MARKETLERDE FİYATLAR CEP YAKIYOR

Almanya'da marketlerdeki sebze ve meyve fiyatları da krizden nasibini aldı. Diriliş Postası yazarı Tuğrul Selmanoğlu, ülkede bulunan bir marketin sebze ve meyve reyonunu görüntüledi.

TANEYLE SATILAN PATLICAN İKİ EURO

Yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesime tepki gösteren Selmanoğlu, salatalığın kilosunun 6 euro 50 cent, mantarın kilosunun 17 euro 90 cent olduğunu göstererek bir patlıcan fiyatının ise 2 euro olduğunu ifade etti.

Selmanoğlu paylaşımına, "Almanya Cennet Cennet... Şu ucuzluğa bakar mısınız?" notunu düştü.

'Almanya cennet' diyen izlesin: Avrupa'nın gözbebeğinde sebze ve meyve fiyatları uçtu
OYNAT 01:14
'Almanya cennet' diyen izlesin: Avrupa'nın gözbebeğinde sebze ve meyve fiyatları uçtu
Enflasyonun son 50 yılın zirvesini gördüğü Almanya'da marketlerde sebze ve meyve fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı. Diriliş Postası yazarı Tuğrul Selmanoğlu, yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesime tepki göstererek Almanya'daki bir marketin sebze ve meyve reyonunda fiyatları görüntüledi. Salatalığın kilosunun 6 euro 50 cent, mantarın kilosunun 17 euro 90 cent olduğunu gösteren Selmanoğlu, bir patlıcan fiyatının ise 2 euro olduğunu ifade etti. Selmanoğlu paylaşımına, 'Almanya Cennet Cennet... Şu ucuzluğa bakar mısınız?' notunu düştü.


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