Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, kendi ülkesinin değil İngilizlerin tartışmalı aşısını yaptırdı

Almanya'da İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca koronavirüs aşısı hakkındaki tartışmalar devam ederken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu.Berlin askeri hastanesinde aşı olan Steinmeier, halkı aşı olmaya çağırarak, "Almanya’da onaylanan aşılara güveniyorum" dedi.
Bu fırsattan yararlanılması gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Bugün AstraZeneca ile ilk aşımı oldum. Aşılama, salgından çıkış yolundaki en önemli adım" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Almanya'dan çıkan Pfizer/BioNTech aşısı yerine son günlerde tartışma yaratan İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca aşısı olması ise tartışma yarattı.
- Almanya’da AstraZeneca aşısı yaptıran 2,7 milyon kişiden 31’inde kan pıhtılaşması görülmüş, 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu gelişmelerin ardından Alman Aşı Komisyonu (STIKO) 60 yaşın altındakiler için AstraZeneca aşısının tavsiye edilmediğini açıklamıştı.