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Dünya Almanya Ekonomi Bakanı Habeck enerji tasarrufu çağrısı yaptı
AVRUPA

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck enerji tasarrufu çağrısı yaptı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rus enerjisinin fişini çekebilmesi için Almanlardan enerji tasarrufu yapmaya başlamasını istedi. Almanya vatandaşlara tavsiyede bulundu. Araba kullanmak yerine tren ve bisiklet gibi araçların kullanılması önerildi.

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Haber Merkezi AA
​Almanya Ekonomi Bakanı Habeck enerji tasarrufu çağrısı yaptı
​Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck.

Almanya, doğalgazının yüzde 55'ini, ham petrolünün yüzde 35'ini ve kömürünün yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyor.

Berlin yönetimi, enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak isterken, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin vatandaşlarına önerilerde bulundu.

Halktan enerji tasarrufu yapmalarını istedi

Habeck, Almanların, "Rus fosil yakıtlarından daha bağımsız hale gelmek için şimdiden enerji tasarrufu yapmaya başlamaları" gerektiğini söyledi.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rus gazını ve petrolünü satın almayı durdurma konusunda Avrupa'da baskı altına alınmış durumda. Moskova, Ukrayna'ya saldırılarını "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

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"Araba kullanmak yerine trene, bisiklete binin"

Habeck, vatandaşlarının enerji tüketimini azaltmaları halinde Almanya'nın daha az bağımlı hale gelebileceğini ve mümkün olduğu durumlarda araba kullanmak yerine trenin veya bisikletin tercih edilebileceğini dile getirdi.

Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte Habeck, "Arabayla gidilmeyen her kilometre, Rusya'nın enerji kaynaklarından uzaklaşmayı kolaylaştırır. İklimi de koruruz." dedi.

İşverenlere "evden çalışma seçeneği sunun" çağrısı

Reuters'ın haberine göre; Alman Bakan, bireysel enerji tüketiminin yüzde 10'unu azaltmanın mümkün olduğunu ifade etti ve işverenlerin işçilere evden çalışma seçeneği sunarak katkıda sunabileceğini vurguladı.

Robert Habeck, "Mümkün olan her yerde, haftada bir veya iki gün evden çalışılabilir." diye ekledi.

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