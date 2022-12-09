Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya

Paris karanlığa gömüldü: 100 bin ev elektriksiz kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “Büyük bir ülkeyiz, harika bir enerji modelimiz var, savaşa rağmen bu kışı sorunsuz sürdüreceğiz” demesinin ardından Paris'te elektrik kesintisi yaşandı.



100 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Sokak ve caddeler karanlığa gömüldü. Rusya'nın gaz arzını kesmesiyle Fransa'da elektrik üretiminde düşüş yaşanıyor. Yetkililer kesintinin nedeni olarak trafo arızasını işaret etti.