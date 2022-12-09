Dünya Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya
AVRUPA

Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya

Elektriği tedarik ettiği Fransız nükleer santrallerindeki kesintiler nedeniyle Almanya'nın elektrik temin etmede bir takım sorunlar yaşadığı aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya
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Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı, ülkedeki elektrik arzının gelecek günlerde daha da kötüleşebileceğini kaydetti.

Almanya'ya elektrik sağlayan Fransız nükleer santralleri son dönemde daha az elektrik üretiyor. Fransa'daki nükleer santrallerinde yaşanan kesintiler, Almanya'nın enerji tedarikinde büyük sorun teşkil ediyor.

Öte yandan Baden-Württemberg bölgesinde bulunan Neckarwestheim Nükleer Santrali'nin bakımda olması, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.

Santral, Baden-Württemberg'in geçen yılki elektrik arzının yüzde 22,5'ini karşılamıştı.

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