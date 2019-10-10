Dünya Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel ABD PKKya Suriyede destek verdi, AB Türkiyenin planına karşı çıktı bu bir hataydı
AVRUPA

Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel: ABD PKK'ya Suriye'de destek verdi, AB Türkiye'nin planına karşı çıktı bu bir hataydı

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Suriye'de PKK'yı desteklediğini ve Türkiye'nin güvenli bölge planına AB'nin yeşil ışık yakmadığını hatırlatan Gabriel, "Bunlar hataydı. Türkiye terör devletine izin vermez" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel

Bild gazetesine konuşan Gabriel, Türkiye'nin Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisinin AB tarafından reddedildiğini hatırlatarak, bunun bir hata olduğunu söyledi.

Gabriel, "Türkiye'nin, Esed’in kendi halkını bombalamasını engellemek amacıyla Suriye üzerinde önerdiği uçuşa yasak bölge, Almanya'nın da dahil olduğu AB tarafından veto edildi.

Sonunda yine de mülteci akınından dolayı bir iç savaş ile karşı karşıya kaldık
Geriye dönüp baktığımda bu bir hata. O sırada herkes şöyle düşündü: Aman ikinci bir Afganistan olmasın. Sonunda yine de mülteci akınından dolayı bir iç savaş ile karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

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Hataların eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başladığına dikkati çeken Gabriel, "Eski ABD Başkanı birliklerini çekmek istiyordu ve doğacak boşluğu doldurmak için de YPG ile birlikte çalıştı.

Elbette tüm yalanlamalarına rağmen, PKK'nın Suriye kolunun Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol edeceğini biliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye PKK devletine asla izin vermez

Gabriel, Türkiye'nin, sınırında bir terör örgütü devleti kurulmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Türkiye’nin, Suriye sınırındaki bir PKK devletine asla izin vermeyeceğini tüm taraflar açık bir şekilde biliyordu.

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Türkiye, PKK/YPG'nin şimdiki güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez. Türk askerleri bundan dolayı Afrin’e girmişti." yorumunda bulundu.

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