Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak açıklama: İran'ı şiddet içeren eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz Almanya, Fransa ve İngiltere ortak bir açıklamayla Irak'ta koalisyon güçlerine karşı yapılan saldırıları kınadı. Açıklamada, "Gerilimin azaltılması şu an en önemlisi. Bölgedeki tüm aktörlere sorumluluk bilincinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Irak'taki artan şiddet bir an önce durdurulmalı. Özellikle İran'ı şiddet içeren eylemlerden veya onları desteklemekten kaçınmaya çağırıyoruz. İran'ı Nükleer Anlaşmaya uygun olmayan her türlü tedbiri geri çekmeye çağırıyoruz" denildi.

