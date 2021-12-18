​Almanya ırkçı saldırıyı yine örtbas etti: Saldırıyı tek başına yapmış

Almanya’da, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağ terör hücresi NSU dosyasının kapanmasının ardından yine bir ırkçı saldırıyı örtbas etti. Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de 4’ü Türk 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı terör saldırısına ilişkin soruşturma dosyası kapatıldı. Saldırıyı düzenleyen Tobias Rathjen isimli ırkçı saldırgana yardım eden ya da destekçisi olan kişilere ilişkin delil bulunmadığı açıklandı.

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TEK BAŞINA YAPMIŞ

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli emarelerin bulunamadığı belirtildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında özellikle saldırının faili Tobias Rathjen’in babasının herhangi bir şekilde olaya iştirak ettiği veya önceden bildiği konusundaki varsayımların da haklı çıkarılamadığı kaydedildi.

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TAKİPSİZLİK VERDİLER

Saldırının aydınlatılması kapsamında yaklaşık 300 ipucunun takip edildiği, 400’ün üzerinde kişinin dinlendiği ve yüzlerce delilinin incelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, “Başka kişilerin, Tobias Rathjen’in saldırı planlarından haberdar olabileceğine dair hiçbir belirti ortaya çıkmadı” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kimliği belirsiz kişi veya kişilere yönelik yapılan soruşturmada takipsizlik kararının verildiği kaydedildi.

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9 KİŞİYİ KATLETMİŞTİ

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk’ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu. Öte yandan Hessen Eyalet Meclisinde, “Hessen eyalet hükümetinin ve alt makamlarının olası başarısızlıkları, idari süreçteki sorunları ve mevcut yapılardaki eksikleri” araştırmak için temmuzda kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.

19 Şubat 2020’de meydana gelen ırkçı terör saldırısının birinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlenmişti.

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İtiraz edilecek

Mağdurların avukatı Seda Başay Yıldız, karara itiraz etmek için bir ay süreleri olduğunu ifade ederek “Ailelerle bir araya geleceğiz ve karşı dava açıp açılmayacağına karar verilecek. 5 Ocak tarihinde yol haritasını netleşecek ve ona göre gerekli adımları atacağız” dedi.