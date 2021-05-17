Dünya Almanya onlarca Filistinli çocuğun bombalandığı hava saldırılarını savundu "İsrail kendini koruyor"
AVRUPA

Almanya 'onlarca Filistinli çocuğun bombalandığı' hava saldırılarını savundu: "İsrail kendini koruyor!"

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Gazze'de yüzlerce masum sivilin, onlarca çocuğun katledildiği hava saldırılarını "İsrail’in kendi vatandaşlarını koruma hakkı bulunuyor" diyerek savundu. Sözcü Seibert, "İsrail’in orantılılık çerçevesinde hareket edeceğine güveniyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Almanya onlarca Filistinli çocuğun bombalandığı hava saldırılarını savundu: İsrail kendini koruyor!
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail’in saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesine ilişkin AA muhabirinin "İsrail Hava Kuvvetlerinin saldırılarından dolayı Gazze Şeridi'nde bir hafta içinde 90’dan fazla kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Siz (İsrail’in saldırıları konusunda) kendini savunma hakkından ve (Gazze’den atılan füzelerden dolayı) kızgın olduğunuzu söylediniz. Gazze Şeridi’nde çocukların hayatını kaybetmesinden dolayı da kızgın mısınız?" sorusunu yanıtladı.

Her iki tarafta can kayıplarının olmasının üzücü olduğunu belirten Seibert, "Bir başkasından daha değerli olacak bir hayat yok. Her hayatın bir onuru vardır. Ancak bu duruma doğru giden çok net bir gelişme de var" dedi.

Seibert, İsrail’in kendi vatandaşlarını ve kendini savunma hakkının bulunduğunu iddia etti.

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Hamas'ın halkı rehin aldığını öne sürdü

"Bu, kendini müdafaa, bombalama sonucu çocukların öldürülmesini de içeriyor mu?" şeklindeki soruya da Seibert, "Silahlı bir çatışmada ölen bir çocuk, hangi tarafta ölürse ölsün her zaman trajedidir. Ben size, bizim bildiğimiz ve dünyanın bildiği Hamas’ın tünellerini okulların yanından geçirme stratejisini, faaliyetlerini doğrudan yerleşim bölgelerinden ve yoğun nüfuslu alanlardan yürüttüğünü söyledim. Hamas bunu yaparken Gazze'deki Filistin halkını rehin alıyor" ifadelerini kullandı.

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"İsrail'e güveniyoruz"

İsrail’in Gazze’de medya kurumlarının bulunduğu binalara yaptığı saldırıya ilişkin ise Seibert, "Hem yerinde ve hem de çatışma bölgelerinde gazetecilik çalışmasının önemli olduğu açıktır. Demin söyledim, Hamas’ın yoğun nüfuslu bölgelerde faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Biz İsrail’in kendini savuna hakkının arkasındayız. İsrail’in orantılılık çerçevesinde hareket edeceğine güveniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu
FOTOĞRAF 14
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Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı.
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Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntülerini paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu.
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İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu.
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Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi.
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Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti.
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Hadid, ayrıca İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu belirterek, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullanmıştı.
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İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu
Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.


İşgalci İsrail, Gazze sahilindeki 'Maldivler' isimli kafeyi vurdu
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Kızlarını İsrail'in hava saldırılarından korkmamaları için teskin eden baba bombardımanda hayatını kaybetti​
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Kızlarını İsrail'in hava saldırılarından korkmamaları için teskin eden baba bombardımanda hayatını kaybetti​
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu, dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları sosyal medyada paylaşan Filistinli Ahmed Mansi'nin, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.

Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.


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