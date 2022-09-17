Almanya Rus şirketlerine el koyuyor: Rosneft’e kayyum

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin ardından maruz kaldığı yaptırımlara son olarak Kuzey Akım-1 Doğal Gaz Boru Hattı'nın vanasını kapatarak cevap vermiş, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'yı enerji krizine sürüklemişti. Enerjiye ihtiyaç duyan birçok sanayi tesisi yaşanan gelişme üzerine kapısına kilit vurmuş, çalışanlarını da işten çıkarmıştı. Moskova'nın bu hamlesine Berlin'den cevap geldi. Alman hükümeti, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya el koyarak kayyum atadı.

RAFİNERİNİN KONTROLÜ DE DEVLETİN ELİNE GEÇTİ

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol ithalatçıları Rosneft Germany ve RN Refining & Marketing GmbH'nin Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) yönetimine devredildiği belirtildi. Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur’a verildi.

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Rosneft Almanya’ya kayyum natanmasından sonra Doğu nAlman eyaletlerinde n1 milyar avrodan fazla yatırım nyapılacağını bildirdi. Scholz, bu nparanın 825 milyon avrosunun nSchwedt kenti için harcanacağını nbelirtti. Scholz, kayyum kararının nkolay alınmadığını, ancak n‘kaçınılmaz’ olduğunu söyledi.

YENİ ÇIKARTILAN YASA İZİN VERİYOR

Bakanlığın açıklamasında, Rosneft Almanya'nın ülkenin petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu ve Almanya'nın en büyük petrol işleme şirketlerinden biri olduğunu belirtilerek, kayyum atanmasının enerji arz güvenliğine yönelik tehdide karşı adım olduğu vurgulandı. Enerji Güvenliği Yasası, Alman hükümetine enerji arz güvenliğini sağlamak için kritik şirketlere kayyum atama yetkisi vermişti. Rosneft Almanya, Berlin-Brandenburg bölgesi ve Batı Polonya için benzin, dizel ve gazyağı tedarikinde büyük önem taşıyan Schwedt'teki PCK rafinerisinin yüzde 54,7'lik hissesine sahip bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşından önce ihtiyacı olan ham petrolün yüzde 35'ini Rusya’dan alan Almanya, bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor.

Sırada diğer şirketler var

Berlin yönetimi; Rosneft hamlesi dışında ülkedeki enerji piyasasının çökmesini önlemek için Uniper ve diğer iki büyük gaz ithalatçısını da devralmak için görüşmelerde bulunuyor. Alman medyası Uniper, VNG ve Securing Energy for Europe (eski adıyla Gazprom Germania) gibi şirketlerin de devletleştirilmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Rusya’nın Almanya’ya giden ana boru hattının kesilmesi ile; örneğin, Uniper, alternatif tedarik sağlamak zorunda kalıyor ve günde 100 milyon avroya varan miktarlarda zarar bildiriyor. Yaklaşık 400 belediye kuruluşu ve sanayi işletmecisine gaz tedarik eden VNG firması da geçen hafta devlet yardımı için başvurmuştu.