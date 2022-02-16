Dünya Almanya Sigorta Birliği Almanya elektrik kesintilerine hazır değil
AVRUPA

Almanya Sigorta Birliği: Almanya elektrik kesintilerine hazır değil

Almanya Sigorta Birliği, Almanya'nın potansiyel olarak hayatı durma noktasına getirecek elektrik kesintilerine hazır olmadığını belirtti. Sigorta Birliği'nin uzman ve kriz yöneticileriyle görüşerek Almanya'nın elektrik kesintilerine hazır olup olmadığına yönelik hazırladığı analiz, GDV'nin internet sitesinde yayımlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanya Sigorta Birliği: Almanya elektrik kesintilerine hazır değil
Almanya Sigorta Birliği: Almanya elektrik kesintilerine hazır değil.

"Elektriksiz geçen ilk 24 saat bile yaşadığımız hayatı durma noktasına getiriyor" ifadesine yer verilen analizde, siber saldırıların yanında, terör saldırıları ya da hava olaylarının kritik noktalarda Avrupa genelinde elektrik ağ istikrarını tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Analizde, elektrik kesintilerinin olası zararlarına dikkati çekilerek, "Kovid-19 salgınında olduğu gibi uzun elektrik kesintilerinden kaynaklanan zararlar sigorta sektörünün kendi kendine yönetemediği kadar yüksek olacak." denildi.

GDV Başkanı Jörg Asmussen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ne yazık ki yaygın bir elektrik kesintisinin sonuçlarına Almanya'da yeterince hazırlıklı değiliz." ifadesini kullandı.

Asmussen, elektrik kesintisinin zararlarının sigorta kapsamına alınabileceğini belirterek, "Ancak tümü değil." değerlendirmesinde bulundu.

Analizde görüşlerine yer verilen, Almanya'da afet ve acil durum yönetiminden sorumlu Federal Teknik Yardım Ajansı'nın (THW) eski başkanı Albrecht Broemme, olası elektrik kesintilerinde siber saldırıları en büyük tehlike olarak gördüğünü belirterek, "Almanya elektrik kesintisine tam hazırlıklı değil." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya ve komşu ülkelerdeki elektrik ağ istikrarının enerji geçişinden zarar görebileceğine ilişkin endişeler dikkati çekiyor. Şimdiye kadar Almanya'da ciddi bir elektrik kesintisi olmamasına karşın elektrik şebeke operatörlerinin elektrik ağlarını stabilize etmek için yaptığı müdahalelerin sayısının arttığı belirtiliyor.

Almanya’da elektrik arz güvenliğinde sıkıntı olabilir

Merkezi Basel'de bulunan Prognos Araştırma Enstitüsü, Bavyera İş Dünyası Derneği (VBW) için hazırladığı yıllık enerji dönüşümü izleme raporunda, Almanya'da elektrik arz güvenliğinde gelecek birkaç yıl içinde sıkıntı olabileceği uyarısında bulundu.

Enstitü, Almanya'da elektrik üretiminde güneş ve rüzgar enerjisinin payının arttığına işaret ederek, elektrik üretiminin hava durumuna bağlı olduğunu, bu nedenle elektrik üretim tahmininin daha az yapıldığını kaydetti.

Raporda, ülkede başta sanayide olmak üzere elektrik tüketiminin arttığı da vurgulandı.

Almanya, Ukrayna krizindeki gerilimi azaltmanın sorumluluğunu Rusya'da görüyor
DÜNYA
Almanya, Ukrayna krizindeki gerilimi azaltmanın sorumluluğunu Rusya'da görüyor

Almanya'da toptan elektrik fiyatları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
DÜNYA
Almanya'da toptan elektrik fiyatları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Tüm binalarda artık zorunlu olacak

​Bakanlık yeni sistemi duyurdu: Dikkat çeken tedbirler.
Üç kamu bankasındansürpriz hamle

Üç kamu bankasından
sürpriz hamle

​48,6 milyar liralık sermaye artırımı yapacaklar.
NATO: Rusyanın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık

Türkiye'nin en kapsamlı otomobil müzesi.

400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'li gençlerle buluştu.

​Bilim insanlarından tüm dengeleri değiştirecek keşif.

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar.

1984 model otomobilin inanılmaz değişimi sosyal medyayı salladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.