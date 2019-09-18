Dünya Almanya silah ambargosunu 6 ay daha uzattı
AVRUPA

Almanya, Suudi Arabistan'a silah ambargosunu 6 ay daha uzattı

Almanya silah ambargosunu 6 ay daha uzattı

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından, Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ambargosunu 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi IHA
Almanya'dan Suudi Arabistan'a 6 ay daha silah ambargosu. (ARŞİV)
Almanya'dan Suudi Arabistan'a 6 ay daha silah ambargosu. (ARŞİV)

Almanya, Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen silah satışlarının durdurulmasını 6 ay daha uzattığını açıkladı.

Ambargo, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle başlamıştı

  • Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Kasım ayında, Suudi Arabistan’a yönelik silah satışını durdurma kararı almıştı.

Alman hükümeti, 30 Eylül’de son bulması kararlaştırılan Suudi Arabistan’a yönelik silah ambargosunu 6 ay daha uzatma kararı aldı. Böylece, Suudi Arabistan’a yönelik silah ambargosu 31 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmış oldu.

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