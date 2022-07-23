Dünya Almanya Tahran Zirvesinden rahatsız oldu Bu fotoğraf bir meydan okumadır
AVRUPA

Almanya Tahran Zirvesi'nden rahatsız oldu: Bu fotoğraf bir meydan okumadır

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin bir arada çekildiği fotoğrafla alakalı, "Bu fotoğraf bir meydan okumadır" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Almanya Tahran Zirvesinden rahatsız oldu: Bu fotoğraf bir meydan okumadır
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sait İbrahim Reisi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz 2022 tarihinde Tahran’da Astana Formatı çerçevesinde Üçlü Zirve için bir araya gelerek ortak bildiri yayınladı.

Alman gazetesi Bild'e konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin verdiği fotoğrafla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

"BU BİR MEYDAN OKUMADIR"

"Türk Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, kibarca söylemek gerekirse; bir meydan okumadır" diyen Baerbock, fotoğraf karesinin kendisi için, özellikle de bir NATO üyesi açısından anlaşılmaz olmaktan öte olduğunu söyledi.

"ORTAK DEĞERLERE BAĞLI OLMALIYIZ"

Tahran'daki zirveye dair görüşlerini paylaşmaya devam eden Alman Bakan, "Tahran'daki toplantı, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi" dedi.
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