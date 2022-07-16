Almanya'da 2 milyondan fazla kişi gıda yardımı alıyor

Almanya'da gönüllü gıda yardımı yapan Tafel Aşevi Derneği tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını, enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle gıda yardımı alanların sayısının yılbaşından bu yana yüzde 50 arttığı ifade edildi.

Gıda yardımı alanlar arasında işsiz olanlar, düşük gelirli emekliler ile Ukrayna’dan gelen mültecilerin çoğunlukta olduğu belirtildi.

RAKAMLAR YOKSULLUĞUN ARTTIĞININ KANITI

Almanya'da 962 şubesi bulunan Tafel Aşevi Derneği Başkanı Jochen Brühl, “Rakamların yüzde 50 artması yoksulluğun arttığının kanıtı. Bu 2 milyondan fazla insanın gıda yardımına ihtiyacı olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

Aşevlerine gıda yardımı yapılması çağrısında bulunan Brühl taleplere yetecek kadar gıda ve çalışanları olmadığına dikkati çekerek, "Limitler doluyor hatta çoğu aşevinin aşıldı. Devlet bu insanların ihtiyaçlarını karşılamalı” ifadesini kullandı.

Yoksulluk Raporu’na göre, ülkede yoksulluk oranı geçen yıl yüzde 16.6 oldu.

Tafel Derneği Yöneticisi Sirkka Jendis ise Almanya’da her altı kişiden birinin yoksul olduğunu, toplum olarak bunu kabul etmemeleri gerektiğini belirtti.

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FOTOĞRAF 6 Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türkler, sokakta kalan evsizler ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. Tarihi Köln Katedrali'nin çevresi, merkez tren istasyonu ve Breslauer Meydanı'nda yardım gönüllüsü 9 kadının dağıttığı Boşnak böreği ve içecekleri alan ihtiyaç sahipleri duygusal anlar yaşadı. Merhabaamp; Mahlzeit Yardım Derneğinin kurucusu Tolga Özgül, sokakta yaşayanların artık kendilerini tanıdığını ve bu kişilerle aralarında güzel bağ oluştuğunu söyledi. Özgül, \"Bugün soğuk hava ve yağmura rağmen gönüllümüz olan 9 kadın ihtiyaç sahiplerine etli, ıspanaklı, peynirli Boşnak böreği, Türk ayranı, portakal ve su ikramında bulundu. İhtiyaç sahiplerinden bazıları duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Artık onlar da bizleri görünce yanımıza geliyorlar. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir duygu.\" diye konuştu. Yardım organizasyonuna katkı sunan Leverkusen şehrinden iş adamı Armin Silic'e teşekkür eden Özgül, ramazan ayında da çeşitli şehirlerde iftar organizasyonları yapacaklarını belirtti. Türk şefkati Köln sokaklarında: Evsiz ve ihtiyaçlılara gıda yardımında bulundular Almanya'nın Köln şehrinde sokakta kalan evsiz ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunan Türkler, duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. İşte o görüntüler.. BiP'te paylaş

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